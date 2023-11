Oracle wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2023 for Distributed Hybrid Infrastructure als führender Anbieter ausgezeichnet

Austin – Oracle gab bekannt, dass es von Gartner im „Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure“ 2023 zum führenden Anbieter ernannt wurde. Der Bericht bewertete Oracle Cloud Infrastructure-(OCI-)Angebote in diesem Bereich, einschliesslich OCI Dedicated Region, Oracle Alloy, Oracle Exadata Cloud@Customer und Oracle Compute Cloud@Customer.

Das Distributed Cloud-Portfolio von OCI erfüllt die vielfältigen Anforderungen der Kunden, indem es Flexibilität und Auswahl mit einer breiten Palette von Bereitstellungsmodellen bietet, darunter Multicloud-, Hybrid-, Public und Dedicated Cloud-Angebote. OCI bietet ein konsistentes Erlebnis in seiner verteilten Cloud, indem es mehr als 100 Cloud-Services mit denselben Tarifen und Service Level Agreements bereitstellt. Dadurch können Kunden – auch solche in stark regulierten Märkten wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Regierung – praktisch jeden Anwendungsfall mit OCI abdecken, einschliesslich Unternehmensanwendungen, Cloud-native Anwendungsentwicklung, Analysen, KI, IoT und vieles mehr.

„Die verteilte Cloud von OCI ist darauf ausgelegt, den Kunden so viel Auswahl wie möglich zu geben, wo und wie sie Cloud-Services bereitstellen“, sagte Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. „Kunden vertrauen darauf, dass OCI ihre anspruchsvollsten Workloads und Anwendungen ausführt, auch in ihren eigenen Data Centern. Darüber hinaus verwaltet OCI verteilte Hybridinfrastrukturen an Tausenden von Kundenstandorten auf der ganzen Welt, beginnend mit Exadata Cloud@Customer im Jahr 2016. Und wir schaffen mit OCI Dedicated Regions in der Produktion an Kundenstandorten auch heute weiterhin Innovationen.“

OCI Dedicated Region und Mulitcloud-Funktionen

OCI Dedicated Region wurde 2019 als Branchenneuheit eingeführt und bietet den gesamten Satz an OCI-Funktionen und SaaS-Anwendungen in den Data Centern der Kunden. Ausserdem können Kunden mit dieser Lösung den Cloud-Betrieb und die Konnektivität an ihre regulatorischen Anforderungen anpassen. Die Exadata Cloud@Customer- und Compute Cloud@Customer-Angebote von Oracle erweitern die OCI-Services weiter auf die Data Center der Kunden. Oracle Partner können Oracle Alloy, eine preisgekrönte Cloud- Infrastrukturplattform, nutzen, um massgeschneiderte Services zu erstellen und bereitzustellen. Dadurch können sie von den beispiellosen Wachstumschancen der Cloud profitieren.

Die Multicloud-Funktionen von OCI, wie zum Beispiel Oracle Database@Azure und MySQL HeatWave auf AWS, bieten Kunden die Möglichkeit, den besten Cloud-Provider für ihre Anwendungen und Datenbanken auszuwählen. Über seine Public Cloud betreibt OCI 46 Cloud- Regionen in 23 Ländern, darunter eine EU Sovereign Cloud, um den Anforderungen der EU an Datenresidenz und Datensouveränität gerecht zu werden. 8Oracle/mc/hfu)

Hier können Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner „Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure“ 2023 herunterladen.