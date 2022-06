Quickline erneut als Internetanbieter mit dem besten Kundenservice ausgezeichnet

Quickline: Unterstützung für die Bevölkerung in der Ukraine und auf der Flucht

Um jederzeit in Kontakt mit den Liebsten bleiben zu können, erlässt Quickline ab sofort bis Ende März die Kosten für alle ausgehenden Festnetz- und Mobile-Anrufe aus der Schweiz in die Ukraine und in deren Nachbarländer sowie die ausgehenden Mobile-Anrufe aus der Ukraine.