Roland Berger arbeitet mit DFINITY Foundation an Blockchain-gestütztem Standard für freiwillige Recycling-Credits

Dubai – Nach der Ankündigung der Einführung des Voluntary Recycling Credits (VRC)-Standards im vergangenen Juni, um das weltweit wachsende Abfallproblem anzugehen, hat Roland Berger, eine weltweit tätige Unternehmensberatung, eine Partnerschaft mit The DFINITY Foundation geschlossen. The DFINITY Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz, die massgeblich an der Internet Computer Blockchain beteiligt ist und mit über 250 Patenten über das grösste Forschungs- und Entwicklungsteam im Bereich Blockchain verfügt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die DFINITY Foundation die zugrundeliegende Technologie für den ersten globalen Standard entwickeln, der Anreize für Recyclingaktivitäten schafft. Das bahnbrechende Merkmal dieses Guthabens ist, dass es auf Blockchain basiert und so eine sichere und transparente Verfolgung der Kompensationsaktivitäten gewährleistet.

Transparente, überprüfbare und sichere Aufzeichnung von Recyclinggutschriften und Transaktionen

In Anlehnung an das Modell der freiwilligen Emissionsreduzierung (Voluntary Emission Reduction, VER) auf dem Kohlenstoffmarkt stellt die VRC eine Einheit für eine bestimmte Menge an recyceltem Material wie Aluminium oder Kunststoff dar. Die Einbeziehung der Blockchain-Technologie in den VRC-Standard ist nicht nur ein Fortschritt, sondern ein grundlegendes Element, das für seinen Erfolg entscheidend ist. Die Blockchain, die von Natur aus dezentralisiert und fälschungssicher ist, garantiert eine transparente, überprüfbare und sichere Aufzeichnung von Recyclinggutschriften und Transaktionen. Diese Transparenz stellt sicher, dass alle Beteiligten – ob Abfallerzeuger oder Recycler – auf die Richtigkeit der Gutschriften vertrauen können, die sie kaufen, verkaufen oder handeln. Darüber hinaus gewährleistet die Unveränderlichkeit der Blockchain, dass eine einmal aufgezeichnete Gutschrift nicht mehr verändert oder dupliziert werden kann, wodurch die Integrität des gesamten VRC-Systems sichergestellt wird. Die DFINITY Foundation, der Technologiepartner für diese Initiative, wird eine skalierbare Lösung bereitstellen, die auf der Internet-Computer-Blockchain aufbaut und dem Projekt Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Skalierbarkeit verleiht, damit es sich als globaler Standard für Recycling-Anreize etablieren kann.

Der Internet Computer ist eine universell einsetzbare Blockchain der ersten Ebene, die als Cloud 3.0 fungiert. Das Netzwerk ist seit über zwei Jahren in Betrieb und hat keine Ausfallzeiten zu verzeichnen. Außerdem werden täglich über 750 Millionen Transaktionen verarbeitet, was einer Steigerung von 425 % gegenüber dem ersten Betriebsjahr entspricht. Der Internet-Computer ist das einzige Blockchain-Netzwerk der Welt, das soziale Netzwerke und Unternehmenssysteme hosten kann und eine Alternative zum herkömmlichen IT-Stack darstellt.

«Die Auswahl der richtigen Blockchain-Technologie, die ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Dezentralisierung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Speicherplatz bietet, ist der Schlüssel für ein Projekt dieser Bedeutung. Daher freuen wir uns, dass wir die DFINITY Foundation als unseren Technologiepartner für das VRC-Projekt ausgewählt haben. Der Internet-Computer ist eine der fortschrittlichsten Blockchains der Welt. Seine Effizienz und Sicherheit machen ihn zur perfekten Plattform für dieses Projekt.» Pierre Samaties, Partner und Leiter der globalen Digital Assets, Web3 und Metaverse Practice bei Roland Berger.

Die Internet Computer Blockchain ist eine der nachhaltigsten Blockchains, die es derzeit gibt. Eine einzige Google-Suche ist viermal so energieintensiv wie eine Transaktion auf dem Internet Computer. Der Energieverbrauch von Internet Computer ist wesentlich geringer als der von konkurrierenden Blockchain-Projekten und dem bestehenden Web2-Tech-System.

Dominic Williams, Gründer und leitender Wissenschaftler der DFINITY Foundation, kommentierte: «Wir fühlen uns geehrt, dass das Roland Berger Team uns ausgewählt hat, um an der freiwilligen Wiederverwertung mitzuarbeiten. Diese Initiative entspricht den Kernwerten unseres Teams bei DFINITY und Internet Computer, da wir stets darauf achten, dass die Blockchain an der Spitze der Nachhaltigkeit bleibt und mit führenden Unternehmen zusammenarbeitet. Die Integration der VRC in den Internet Computer ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Programms, da DFINITY und Roland Berger zusammenarbeiten, um einen echten Unterschied in der Welt von heute und morgen zu machen.»

Eine Reaktion auf die Abfallkrise

Auf der im März 2022 wieder aufgenommenen fünften Sitzung der UN-Umweltversammlung (UNEA-5.2) wurde mit der Resolution zur Ausarbeitung eines rechtsverbindlichen Instruments für Kunststoffabfälle ein wichtiges Engagement zur Eindämmung der schädlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt und Klimawandel angekündigt. Da der Abfallsektor in hohem Maße zu dieser planetarischen Krise beiträgt, befasst sich die VRC-Initiative mit einem globalen Problem – den 2 Milliarden Tonnen fester Siedlungsabfälle, die jährlich produziert werden, und der sehr niedrigen Recyclingquote von weniger als 10 % für Kunststoffabfälle weltweit.

Dieses innovative Projekt, das am Rande des INC-2-Treffens in Paris angekündigt wurde, ist das Ergebnis einer Partnerschaft, die im Juni 2023 zwischen Roland Berger, der BEEAH Group und der International Solid Waste Association (ISWA) ins Leben gerufen wurde und vom Ministerium für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate (MOCCAE) sowie der COP28-Präsidentschaft unterstützt wird.

«Die Bewältigung der globalen Abfallkrise erfordert nicht nur Innovation, sondern auch Zusammenarbeit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Mit der Entwicklung der VRC-Plattform schlagen wir eine Brücke zwischen Technologie und Nachhaltigkeit, um eine sauberere Zukunft zu schaffen. Ich bin sehr stolz auf unseren Beitrag zu dieser bahnbrechenden Initiative, und wir haben die einmalige Chance, das Abfallmanagement neu zu definieren und spürbare Fortschritte im Umweltschutz zu erzielen», sagt Hani Tohme, Managing Partner, Roland Berger Middle East.

Die langfristige Vision für VRC geht über das reine Abfallmanagement hinaus. Es geht darum, die Einführung von Programmen zur erweiterten Herstellerverantwortung zu erleichtern und die Produktionsketten zu überarbeiten, um die Abhängigkeit von Rohstoffen zu verringern und sie durch recycelte Alternativen zu ersetzen. Dies wiederum führt zu einer Verringerung der Deponieabfälle und unterstützt die umfassenderen Ziele des Pariser Abkommens.

Was bedeutet VRC für Unternehmen?

Für engagierte Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen, bietet VRC eine Möglichkeit, ihre Ziele zu erreichen, indem sie die produzierten und auf den Markt gebrachten Abfälle kompensieren. Besonders vorteilhaft für Unternehmen in Gebieten mit spärlicher Recycling-Infrastruktur sind diese Blockchain-basierten Token, die zertifizierte Gutschriften liefern, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Umgekehrt können Unternehmen mit überschüssigen Recyclingkapazitäten ihre Gutschriften handeln und so einen dynamischen Marktplatz schaffen.

Recyclingunternehmen profitieren von einem Finanzierungskreislauf, der Investitionen in Sammel- und Recyclingtechnologie ankurbelt. Aus Sicht des Marktes wird die VRC Praktiken standardisieren und formalisieren, um positive Kreisläufe im Ressourcenmanagement zu schaffen.

Der Weg zur COP28

Im Vorfeld der UNFCCC COP28 konzentriert sich die Partnerschaft weiterhin auf die Entwicklung der VRC-Plattform, um sicherzustellen, dass sie robust und benutzerfreundlich ist und sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Gleichzeitig finden weltweit aktive Gespräche mit Regierungen und branchenführenden Unternehmen statt, die sich für die Annahme des VRC-Standards einsetzen. Die Partnerschaften unterstreichen den gegenseitigen Nutzen und die globalen Auswirkungen, die diese Initiative verspricht. Durch frühzeitige Zusagen und die Förderung von Kooperationen will die Koalition ein breites Ökosystem schaffen, das sich für das VRC-System einsetzt und es bis zur COP28 als weltweit anerkannten Maßstab für Recycling-Anreize etabliert.

Vorstellung des VRC auf der COP28

Im Rahmen einer einzigartigen öffentlich-privaten Koalition wird das von Roland Berger geleitete Projektteam auf der bevorstehenden COP28 in Dubai die allererste Live-Transaktion von Recyclinggutschriften präsentieren. Das Beratungsunternehmen und seine Partner wollen diese Initiative auf der globalen Bühne vorstellen und das Engagement gegen die weltweite Verschmutzung von Materialien neu definieren. (DFINITY/mc/hfu)