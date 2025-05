smapOne launcht Nova: Der neue No-Code Virtual Assistant für die smarte Digitalisierung

Hannover – Mit Nova erweitert smapOne seine No-Code-Plattform um einen intelligenten CoPiloten, der Anwender gezielt bei der Prozessgestaltung begleitet. Damit entwickelt das Unternehmen seinen Ansatz des Citizen Development konsequent weiter in Richtung AI-assisted Citizen Development.

Die Digitalisierung liegt längst nicht mehr allein in den Händen der IT. Seit über zehn Jahren befähigt die smapOne AG mit ihrer NoCode-Plattform Fachabteilungen, ihre Prozesse eigenständig zu digitalisieren und damit den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten.

Jetzt geht smapOne den nächsten Schritt: Mit dem virtuellen Assistenten Nova bringt das Softwareunternehmen ein neues KI-gestütztes Feature in die Plattform und schlägt so die Brücke zum AI-assisted Citizen Development. Nova unterstützt Nutzerinnen und Nutzer ab sofort als intelligenter Co-Pilot bei der Digitalisierung von Prozessen. Die Kommunikation erfolgt in natürlicher Sprache und mit direktem Zugriff auf Wissen und Tools. So wird die Umsetzung digitaler Anwendungen noch schneller, intuitiver und effizienter.

Der smarte Co-Pilot für digitale Prozesse

Nova ist ein intelligenter No-Code Virtual Assistant mit praktischen Fähigkeiten, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Per Texteingabe interagieren die Nutzer mit Nova wie mit einem echten Kollegen. Der virtuelle Assistent denkt mit, beantwortet Fragen, generiert smaps (mit smapOne erstellte Apps) und erledigt Aufgaben.

Nova auf einen Blick:

Unterstützt bei der App-Erstellung

Basierend auf Textanweisungen hilft Nova Schritt für Schritt bei der Erstellung von Apps. Erklärt Funktionen & gibt Best Practices

Der Assistent beantwortet Fragen, erklärt Funktionen und teilt praxiserprobte Tipps. Verarbeitet verschiedene Dateiformate

Nova kann Informationen gezielt extrahieren und weiterverarbeiten. Darunter PDF, Excel, Word, CSV, Textdateien oder Bilder. Besitzt ein Gedächtnis

Nova merkt sich den Gesprächskontext und kann gezielt auf frühere Fragen und Informationen eingehen.

„Mit Nova entwickeln wir smapOne gezielt weiter und setzen einen neuen Meilenstein auf unserem Weg zu smarter, selbstbestimmter Digitalisierung“, erklärt Thomas Schwarz, CTO und Co-Gründer von smapOne. „Gerade im Mittelstand, wo digitale Projekte oft an fehlenden Ressourcen scheitern, schafft Nova neue Freiräume: Prozesse lassen sich eigenständig und ohne lange ITWartezeiten umsetzen. Unser Ziel ist es, Digitalisierung so einfach und zugänglich machen, dass wirklich jeder sie selbst gestalten kann. Unabhängig von Vorkenntnissen, aber mit voller Wirkung im Alltag“.

Intelligent vernetzt & sicher integriert

Nova ist ein hochmodernes Multiagentensystem, das Wissen aus der gesamten smapOne-Welt bündelt – von FAQs und API-Dokumentationen bis hin zu tiefgehendem Domänenwissen. Dieses Wissen wird nahtlos mit leistungsstarken KI-Sprachmodellen (derzeit GPT-4o) verknüpft. Nova erkennt automatisch den passenden Kontext, leitet Anfragen an spezialisierte Agenten weiter und setzt gezielte Operationen um. So gelangen Anwender schnell und effizient zu den richtigen Informationen und erreichen ihre Ziele ohne Umwege.

„Uns war von Anfang an wichtig, dass Nova nicht einfach nur Antworten liefert, sondern auch wirklich mitdenkt und Arbeitskontexte erkennt“, ergänzt Holger Kreissl, Head of AI Research bei smapOne. „Nova geht weit über herkömmliche Chatbots hinaus: Die KI agiert vorausschauend und bietet genau die Unterstützung, die im Moment gebraucht wird. Und das auf eine Art, die sich natürlich, hilfreich und überraschend intuitiv anfühlt. Das begeisterte Feedback der ersten Tester zeigt, dass wir damit einen echten Nerv getroffen haben“, so Kreissl weiter.

Datenschutz made in Europe

Auch in puncto Datensicherheit setzt smapOne hohe Standards. Nova arbeitet vollständig innerhalb der smapOne-Plattform. Die Verarbeitung und Speicherung aller Daten erfolgt ausschließlich in europäischen Rechenzentren und unter Einhaltung der DSGVO. Weder OpenAI noch Azure speichern oder verwenden dabei Nutzerdaten. Ein mehrstufiges Sicherheitssystem erkennt und blockiert unpassende Inhalte zuverlässig. Funktionen zur Datenanalyse und -verarbeitung sind technisch bereits möglich. Ob sie auch zum Einsatz kommen, wird unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsanforderungen noch geprüft.

Weitere KI-Funktionen bereits in Planung

In den smapLabs forscht smapOne bereits an den nächsten Generationen intelligenter Funktionen. Ziel ist es, die App-Erstellung weiter zu vereinfachen, Prozesse selbstlernend zu optimieren und die No-Code-Plattform noch intuitiver zu machen.

Weitere Informationen zu smapOne erhalten Sie unter https://www.smapone.com. (smapOne/mc/ps)

Über smapOne:

Die smapOne AG wurde 2014 von Sven Zuschlag (CEO) und Thomas Schwarz (CTO) gegründet. Als No-Code-Plattform unterstützt smapOne Unternehmen dabei, digitale Transformationsprozesse spielend leicht umzusetzen. IT-Laien kreieren ohne Programmierkenntnisse Business-Apps und werden so zu Citizen Developern, die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Unternehmen profitieren auf diese Weise von ungenutztem Potenzial und wirken effektiv dem Fachkräftemangel entgegen. Die NoCode-Plattform smapOne ermöglicht Organisationen aller Branchen, ihre Digitalstrategien mit Tempo voranzutreiben. Derzeit zählt das Unternehmen rund 110 Mitarbeitende an den Standorten Hannover, Dresden, Ulm und Ravensburg sowie deutschlandweiten Remote-Offices. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smapone.com.