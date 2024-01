SoftwareOne übernimmt spanische Novis Euforia

Stans – Der IT-Dienstleister SoftwareOne kauft in Spanien zu und übernimmt den SAP- und Cloud-Service-Anbieter Novis Euforia mit Sitz in Madrid. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Nach Abschluss der Transaktion sollen die 35 Mitarbeitenden sowie das Führungsteam von Novis Euforia in den SAP-Bereich von SoftwareOne integriert werden, wie es am Mittwoch in einem Communiqué heisst. Das Unternehmen passe «hervorragend» zur Strategie, auf dem Zielmarkt für SAP-Dienstleistungen zu expandieren, so SoftwareOne. (awp/mc/ps)