Swisscom ernennt neue Chefin für Unternehmenskommunikation

Ittigen – Beim Telekomkonzern Swisscom kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Unternehmenskommunikation. Per Anfang Juni 2024 wird Myriam Käser den langjährigen Chef der Abteilung, Stefan Nünlist, auf seinem Posten ablösen.

Gleichzeitig wird Käser in die Konzernleitung aufgenommen, wie Swisscom am Dienstag mitteilt. Sie war in den vergangenen rund sechs Jahren in vergleichbarer Position beim Flugsicherungsunternehmen Skyguide tätig.

Nünlist, der über 20 Jahre an der Spitze der Unternehmenskommunikation war, wird Swisscom nicht verlassen, sondern innerhalb des Konzerns neue Aufgaben bei einem etwas reduzierten Pensum übernehmen. So sei er unter anderem für das Präsidium des Verwaltungsrates der Swisscom Tochter Cablex AG vorgesehen. (awp/mc/ps)