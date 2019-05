SwissID-Login mit Mobile ID

Zürich – Ab sofort können SwissID-Nutzer Mobile ID als zweiten Faktor für einen noch sichereren Zugang zu Online-Portalen einsetzen. Die Herausgeberin der SwissID, die SwissSign Group AG, ist hierfür eine Partnerschaft mit Swisscom eingegangen.

Bei SwissID steht Datenschutz und Datensicherheit an erster Stelle. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung von Mobile ID können SwissID-Nutzerinnen und -Nutzer neben dem Benutzernamen und Passwort eine zusätzliche Sicherheitsstufe hinzufügen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist im Bereich des Online-Bankings seit Jahren etabliert, gewinnt aber auch für Login-Prozesse in anderen Branchen zunehmend an Bedeutung.

Ab sofort können SwissID-Nutzerinnen und -Nutzer die bewährte Zwei-Faktor-Lösung Mobile ID einsetzen. Die Mobile-ID-Funktion kann im persönlichen SwissID-Online-Kundenportal kostenlos in wenigen Schritten aktiviert werden.

Damit stellt die SwissID auch bereits die Weichen für den Einsatz in Bereichen, welche besonders hoher Sicherheit bedürfen oder hoch reguliert sind.

«Wir freuen uns, dass wir unseren SwissID-Nutzern mit Mobile ID eine weitere, technisch ausgereifte Zwei-Faktor-Authentifizierungslösung anbieten können. Per sofort können alle SwissID-Nutzer Mobile ID als Option zu ihrem bestehenden SwissID-Login hinzufügen», erklärt Markus Naef, CEO der SwissSign Group. (SwissSign/mc)

Über SwissSign Group

Vertrauenswürdige Identitäten von SwissSign Group bilden die Grundlage für sichere E-Business-Prozesse. Als Schweizer Trust Service Provider (TSP) begleitet SwissSign Menschen und Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Zukunft. SwissSign Group ist Anbieterin von SwissID und ein Joint Venture aus staatsnahen Betrieben, Finanzunternehmen, Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen (SBB, Schweizerische Post, Swisscom, Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six Group, UBS, Zürcher Kantonalbank, Axa, Baloise, CSS, Helvetia, Mobiliar, SWICA, Swiss Life, Vaudoise und Zürich).

Die SwissSign Group hat zwei Eckpfeiler: Identitäts-Services unter der Marke SwissID sowie Zertifikatsdienste. SwissID ist die digitale Identität der Schweiz, welche einen einfachen und sicheren Zugang zur Onlinewelt ermöglicht. Dank elektronischen Zertifikaten können Daten verschlüsselt und damit vor ungewolltem Zugriff geschützt ausgetauscht werden. Als Schweizer Trust Service Provider (TSP) begleitet die SwissSign Group Menschen und Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Zukunft, schützt dabei Daten nach den höchsten Sicherheitsstandards und behält sie in der Schweiz.

Über Mobile ID

Mobile ID ist die gemeinsame Lösung der Schweizer Mobilfunkanbieter. Sie vereint physischen und digitalen Schutz. Es ist eine der sichersten Zwei-Faktor-Authentifizierungen weltweit und ermöglicht sichere Logins, Willensbekundungen und das Auslösen von elektronischen Signaturen. Mit Mobile ID werden keine weiteren Hilfsgeräte oder Apps gebraucht, nur das Mobiltelefon und die Mobile ID fähige SIM-Karte. Weitere Information zu Mobile ID finden Sie unter www.mobileid.ch. Als Teil des SwissSign Group Konsortiums unterstützt Swisscom die Etablierung einer schweizweit einheitlichen elektronischen Identität.