SwissSign Group: Kanton Aargau startet Pilotbetrieb mit SwissID

Opfikon – Ab sofort können die Einwohnerinnen und Einwohner auf den Online-Schalter unter www.ag.ch des Kantons Aargau auch mit SwissID zugreifen. Damit ist der Kanton Aargau nach den Kantonen Jura, Graubünden und Zug bereits der vierte Kanton, welcher die SwissID als Zugang zu seinen Online-Diensten anbietet. Die SwissID wird vorerst im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt.

Der Kanton Aargau setzt im Rahmen seines modernen elektronischen Dienstleistungsangebots ab sofort für seinen Online-Schalter auch das einfache und sichere Login mit SwissID ein. Unter www.ag.ch («Mein Konto») können Einwohnerinnen und Einwohner verschiedene Dienstleistungen rund um die Uhr digital nutzen. Mit der geprüften Identität via SwissID will der Kanton Aargau zudem Erfahrungen sammeln, um zukünftig auch Funktionen anzubieten, die höhere Anforderungen an die Identifikation der Benutzer stellen.

Bereits heute können SwissID-Nutzerinnen und -Nutzer ihrem SwissID-Konto eine geprüfte Identität hinzufügen. Die Identitätsprüfung mit der SwissID App ist kostenlos und kann in wenigen Schritten mit dem Mobiltelefon durchgeführt werden.

Markus Naef, CEO SwissSign Group: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Kanton Aargau einen weiteren Partner an unserer Seite haben, der die SwissID einsetzt und im Bereich E-Government als Vorzeigebeispiel vorangeht. Damit unterstützt auch der Kanton Aargau den Aufbau einer einheitlichen digitalen Identität für die Schweiz.»

Die SwissID zählt inzwischen über 1.3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Der Einsatz der SwissID ist für Anwender kostenlos. SwissID kann bei folgenden Online-Portalen verwendet werden: Die Post, SwissSign, Blick, Bilanz, St.Galler Kantonalbank, Handelszeitung, Schweizer Versicherung, PrivaSphere, Swiss Property, Beobachter, newhome.ch, Amag Leasing, Zurich Film Festival, Funders, SwissPass/SBB, Swiss Life, Raiffeisen, Abraxas sowie auch bei den Kantonen Jura, Graubünden und Zug. Weitere Online-Dienste werden laufend aufgeschaltet. Mehr Informationen unter swissid.ch. (SwissSign Group/mc/ps)