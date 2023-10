Uber und Oracle starten revolutionären Lieferservice für den Einzelhandel

Oracle CloudWorld, Las Vegas – Uber und Oracle haben sich zusammengeschlossen, um Tausenden von Einzelhändlern und anderen Marken, die Oracle Retail Apps verwenden, die Möglichkeit zu geben, die On-Demand-Versandplattform Uber Direct zu nutzen, um die Lieferung und Rückgabe von Produkten zu vereinfachen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Dienstes mit dem Namen Collect and Receive können diese Oracle-Kunden nun nahtlos On-Demand-Lieferdienste einführen, die in ihre E-Commerce-, POS-, Beschaffungs-, CRM-, Merchandising-, Bestandsplanungs-, Vertriebs- und Nachbestellungssysteme integriert sind.

Dank dieser Fähigkeit können Einzelhändler ihre Produkte – von Lebensmitteln über Papiertücher bis hin zu Luxusuhren – problemlos direkt an oder von den Kunden versenden, wann und wo sie wollen. Sie können dies tun, ohne diese Prozesse an einen Dritten auszulagern, wodurch sie die Kontrolle behalten, ihre Ausgaben kontrollieren und ihre Transaktionen über den gesamten Verkaufszyklus hinweg verfolgen können.

«Wir kennen die Prozesse im Einzelhandel. Wir kennen die Standards für die Platzierung von Lagerbeständen und den Vertrieb», stellt Patrick Bohannon, Vizepräsident von Oracle Retail, fest. «Es ist also ganz natürlich, dass wir uns mit Uber zusammengeschlossen haben, um diese Lücke, diesen blinden Fleck, in der Lieferkette zu schliessen.»

Collect and Receive stellt sich den Einzelhandel neu als eine kontinuierliche Kundenbindung vor, bei der es einen kontinuierlichen Rhythmus von Lieferung, Rückgabe und Umtausch gibt, sagt Bohannon.

Transformation des Einzelhandelssektors

In einer Diskussion mit Safra Catz, CEO von Oracle, auf der Oracle CloudWorld am 19. September sagte Dara Khosrowshahi, CEO von Uber, Collect and Receive sei eine der aufregendsten neuen Initiativen seines Unternehmens, eine Initiative, die es einem lokalen Laden ermöglichen kann, «Amazon zu übertrumpfen».

«Der lokale Einzelhändler, der Oracle Retail-Systeme verwendet, kann sich nun mit Uber Direct verbinden, um Lieferungen auf Abruf und sogar Retouren auf Abruf anzubieten», sagte Khosrowshahi. «Wenn etwas nicht funktioniert, können wir einen Kurier beauftragen, Ihre Rücksendung abzuholen und zum Geschäft zurückzubringen. All dies wird durch die Oracle-Technologie, die Uber-Technologie und die Logistik ermöglicht.

Während bereits 3.500 Marken Uber Direct zur Auslieferung ihrer Produkte nutzen, «wollen wir jedem lokalen Einzelhändler das gleiche Vergnügen bereiten», sagte Khosrowshahi auf der Veranstaltung. «Wir haben dieses logistische Ökosystem genommen, es von unserem Hauptsystem getrennt und stellen es Einzelhändlern auf der ganzen Welt zur Verfügung.

Die Collect and Receive-Partnerschaft mit Uber Direct folgt auf eine siebenjährige Vereinbarung, in deren Rahmen Uber einige seiner kritischsten Arbeitslasten auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) migriert.

«Wenn man unser Wachstum in diesem und im nächsten Jahr betrachtet, werden 100 % unseres Rechenwachstums in der Oracle Cloud stattfinden», sagte Khosrowshahi. «Und das ermöglicht es Ihnen, auf die richtige Weise zu skalieren, sicherzustellen, dass Ihre Kosteneinsparungen pro Einheit vorhersehbar bleiben, dass sie genau so bleiben, wie Sie es sich wünschen, wenn Sie wachsen. Folglich hat Oracle eine wichtige Rolle bei unserer Transformation gespielt, damit wir nicht nur wachsen, sondern auch profitabel wachsen können.

Buck Teal, Leiter der Geschäftsentwicklung von Uber, sagt, dass die Beziehung, die Uber mit Oracle auf der Grundlage von OCI aufgebaut hat, «den richtigen Kontext geschaffen hat, in dem die beiden Unternehmen sehr offen füreinander sind. Dadurch können wir viel schneller erforschen und experimentieren als in einem traditionellen Kontext».

Collect and Receive, so Teal, bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die Einzelhändlern bisher nicht zur Verfügung gestanden haben. «Wir können mit Einzelhändlern zusammenarbeiten, wenn es um die Kontrolle ihrer Bestände geht, was ihnen zusätzliche Flexibilität in Bezug auf das Kundenerlebnis, die Kostenkontrolle und den Ladenbetrieb bietet», sagt er.

Auf diese Weise treibt die sich entwickelnde Allianz die Umwandlung von Uber in eine umfassende Transportplattform voran, die «jede Reise auf dem Planeten unterstützen kann», egal ob es sich um Personen, Lebensmittel oder Waren handelt, so Teal.

Weitere gemeinsame Innovationen stehen noch aus. Mit Oracle als Technologiepartner könnte Uber neue Arten von Transport- und Lieferdiensten entwickeln, z. B. für die Beförderung von Mitarbeitern oder Warenbeständen zwischen Geschäften, um die betriebliche Effizienz im Einzelhandel zu steigern. (Oracle/mc/ps)