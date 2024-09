What’s Next Forum 24: AI und XR in der Praxis

Zürich – Was früher die Diskussion über Social Media war, ist heute die AI. Und jetzt? Sind Sie AI- und XR-Ready? Wie bringe ich AI in meine Firma? Wie und wo kann ich XR einsetzen? Wo macht es Sinn und bringt einen Nutzen?

Tauchen Sie ein in neue digitale Möglichkeiten und erkunden Sie innovative Entwicklungen in den Bereichen AI, XR, immersive Technologien, Data, Robotics und Cloud.

Das What’s Next Forum bietet eine interaktive und vernetzende Business-Plattform, um von Pionieren, Startups und Branchenführern konkrete Lösungen und eine Methodik aufgezeigt zu erhalten. Entdecken Sie neue Potenziale und Entwicklungen für Ihr Unternehmen, die Geschäftsmodelle beeinflussen und Prozesse in Marketing, Kommunikation, HR und Vertrieb revolutionieren. Der Forum bietet Praxisbeispiele, konkrete Anwendungen, Live Erlebnis und Testmöglichkeiten. Lösungen von heute werden an den Demopoints, Experience Corners, Labs oder Use-Cases Session präsentiert. Sie können sich mit Experten, Speakern und Startups austauschen und wertvolle Empfehlungen vor Ort erhalten, um gleich loszulegen.

Das Forum richtet sich an Digital- & Innovationstreiber, IT-Verantwortliche, Projekt- und Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter und Markeeters von Corporates und grösseren KMU, die durch den Einsatz modernster Technologien und innovativer Lösungen aus AI und XR mehr Effizienz und Effektivität erhalten, Marken merkfähiger und Produkte erlebbarer machen wollen. Businessnetworking und Erfahrungsaustausch mit hohem Spass Faktor sind garantiert! (WNF/mc/hfu)

Weitere Informationen und Anmeldung…