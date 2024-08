Zahl der Hitzetoten in Europa könnte sich bis 2100 verdreifachen

Durch den Klimawandel könnte es immer mehr hitzebedingte Todesfälle geben. Besonders Länder wie Italien, Griechenland und Spanien sind betroffen.

Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Zahl der Todesfälle durch Hitze in Europa dramatisch ansteigen. Dabei könnte sich das Verhältnis von kältebedingten und hitzebedingten Todesfällen stark verändern, heisst es in einer Studie, die in der Fachzeitschrift «Lancet Public Health» veröffentlichten wurde.

In dem derzeit wahrscheinlichen Szenario von einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um rund drei Grad würde es dann trotz des Rückgangs an Kältetoten eine höhere Sterblichkeit durch extreme Temperaturen geben, schreiben die Autoren der Studie.

Lesen Sie den ganzen Artikel in DER SPIEGEL