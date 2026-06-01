CH-Eröffnung: Verluste zum Wochenstart – Defensive bremsen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen in die neue Woche gestartet. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von der Schwäche der defensiven Schwergewichte. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen fehlt dem Leitindex SMI zum Handelsstart etwas der Schwung. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs freundlich. Grundsätzlich scheine das positive Börsensentiment noch nicht vorbei zu sein.

Dabei hätten zuletzt vor allem die Hoffnungen auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes im Nahen Osten gestützt. Aber auch mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbanken keimten nach den jüngsten Daten Hoffnungen auf weniger Leitzinserhöhungen als noch in der ersten Hälfte des Monats Mai auf, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind derweil kaum zu sehen. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht weiter aus. In Teheran rückt offenbar zunehmend die Bedeutung eingefrorener iranischer Auslandsvermögen in den Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.15 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 13’475,30 Punkten. Von den 20 SMI-Aktien geben 17 nach. Der SMIM der mittelgrossen Werte büsst 0,46 Prozent auf 3012,50 Punkte ein und der breite SPI 0,53 Prozent auf 19’056,09 Punkte.

Der Ölpreis liegt am Morgen zwar etwas über dem Niveau von vor dem Wochenende. Mit gut 93 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent notiert er aber weiterhin klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Die stärksten Abgaben verzeichnen im frühen Handel so unterschiedliche Werte wie Sika (-1,2%), Givaudan (-1,1%), Swiss Re oder Richemont (je -1,0%).

Ins Gewicht fallen für den Gesamtmarkt vor allem aber die Verluste von Roche (-0,7%), Novartis (-0,5%) und Nestlé (-0,4%).

Von den drei Gewinnern ziehen ABB (+0,4%) am deutlichsten an. Berenberg hat die Abdeckung des Titels mit dem Rating «Hold» wieder aufgenommen.

Im breiten Markt legen Landis+Gyr (+1,2%) im Vorfeld eines Investorentages in den USA zu, Swissquote (+2,2%) werden von einer Hochstufung durch die UBS auf «Neutral» von «Sell» gestützt. (awp/mc/ps)

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