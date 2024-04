Devisen: Euro stabil über 1,07 US-Dollar – Yen auf 34-Jahres-Tief

Frankfurt – Der Euro hat sich am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0726 Dollar und damit etwa gleich viel wie am Vorabend.

Zum Franken notiert der Dollar ebenfalls kaum verändert bei 0,9130 nach 0,9126 Franken am Vorabend. Der Euro wird derweil mit 0,9796 nach 0,9788 Franken nur unwesentlich höher bewertet.

Die Talfahrt des japanischen Yen geht weiter. Nach der Zinssitzung der Bank of Japan fiel die Währung erneut auf den tiefsten Stand seit 1990. Für einen Dollar mussten erstmals seit 34 Jahren mehr als 156 Yen bezahlt werden. Die Notenbank änderte zwar kaum etwas an ihrem im internationalen Vergleich lockeren Kurs. Sie äusserte sich aber nur knapp und vage zur seit Monaten anhaltenden Yen-Schwäche. Das Finanzministerium droht seit längerem mit Interventionen, sollte sich die Talfahrt fortsetzen.

Im Tagesverlauf rücken Preisdaten aus den USA in den Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung den von der US-Notenbank besonders beachteten Preisindex PCE. Am Donnerstag hatten ähnliche Zahlen dem Dollar zeitweise Auftrieb verliehen. Hintergrund ist die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die mit Verweis auf die hartnäckige Inflation derzeit keine Anstalten macht, sich ein Stück weit von ihrer straffen Geldpolitik zu verabschieden. (awp/mc/pg)