Europa-Schluss: Gewinne – Warten auf Rede des US-Notenbankchefs

Paris / London – Freundlich haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch präsentiert. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,77 Prozent auf 3964,72 Punkte. Damit bleibt der Index in unmittelbarer Reichweite der 4000-Punkte-Marke, nachdem er einen starken Börsenmonat November absolviert hatte, mit einem Gewinn von fast zehn Prozent.

Was die Gewinne zur Wochenmitte wert sind, dürfte sich aber erst am Donnerstag zeigen. Denn am Abend hält US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede in Washington, von der sich die Märkte Hinweise auf das künftige Tempo bei den Zinserhöhungen erhoffen.

Der französische Cac 40 kletterte um 1,04 Prozent auf 6738,55 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,81 Prozent auf 7573,05 Punkte zu. (awp/mc/pg)

