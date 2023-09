US-Eröffnung: Schwächer – Zinsen und Shutdown im Fokus

New York – Die US-Börsen sind zum Wochenauftakt mit einer weiteren Stabilisierung zunächst gescheitert. Neben der anhaltenden Belastung durch die weiter hohen Zinsen rückt zunehmend die Furcht vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA in den Fokus der Anleger.

Am Montag verlor der Dow Jones Industrial zuletzt 0,35 Prozent auf 33’844,85 Punkte. Im Blick steht die 200-Tage-Linie, die charttechnisch orientierten Investoren Signale gibt für den längerfristigen Trend und derzeit bei 33 809 Punkten verläuft.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 4315,96 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,13 Prozent auf 14’682,71 Zähler nach. Die vergangene Woche war am New Yorker Aktienmarkt bereits sehr schwach verlaufen.

Die Laufzeit des Ende vergangenen Jahres vom US-Kongress beschlossenen Haushalts endet mit Ablauf dieses Monats. Bis zum Wochenende muss also ein neuer Bundeshaushalt beschlossen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass den USA keine Haushaltssperre (Government Shutdown) droht. Dies wird jedoch durch parteiinterne Kämpfe bei den Republikanern erschwert, die derzeit die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen.

Das politische Gezerre um den Haushalt wiederholt sich häufig. Dies gilt insbesondere dann, wenn es unterschiedliche politische Mehrheiten im Kongress und Weissen Haus gibt. In der Regel behilft sich der Kongress mit der Verabschiedung eines Übergangshaushalts und streitet dann ein paar Monate später erneut um die Finanzierung der Regierungsgeschäfte. Eine Einigung gibt es häufig erst ganz knapp vor Fristablauf.

Bei den Einzelwerten waren auffällig mit minus 2,6 Prozent die in New York notierten Anteile von Nio. Der chinesische Elektroautobauer erwägt eine drei Milliarden US-Dollar schwere Kapitalerhöhung.

Die Aktien der Lifestyle-Einzelhändler Foot Locker und Urban Outfitters rutschten um 3,4 beziehungsweise 1,3 Prozent ab nach Abstufungen durch Jefferies. Von einer Hochstufung durch JPMorgan profitierten indes die Titel des Chemiekonzerns Dow Inc mit plus 1,3 Prozent, womit sie im US-Leitindex zu den Favoriten zählten.

Die Papiere des auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Chipkonzerns Nvidia gewannen nach jüngster Kurs-Stabilisierung 0,7 Prozent. (awp/mc/ps)

