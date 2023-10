Juice Technology: JUICE CHARGER me 3 ist jetzt individualisierbar

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, gibt ihren Kundinnen und Kunden mit ihrem neuesten Angebot viel Gestaltungsfreiraum. Ab sofort können die Frontscheiben der Wandladestationen der JUICE-CHARGER-me-3-Reihe mit eigenen Fotos, Firmenlogos oder anderen Motiven personalisiert werden.

Das in dieser Form einzigartige Feature ermöglicht es Unternehmen, ihre Markenidentität zu stärken und Privatpersonen, ihren Ladestationen eine unverwechselbare Note zu verleihen – und das bereits ab einer Station.

Einfache und günstige Werbefläche

Personalisierbare Ladestationen sind eine Exklusivität auf dem Markt. Das Angebot von Juice bietet Unternehmen eine einfache und kostengünstige Werbefläche: Sie können ohne grossen Mehraufwand ganze Ladeparks mit Firmenlogos oder im jeweiligen Corporate Design gestalten. Privatkundinnen und -kunden wiederum haben die Möglichkeit, ihre eigenen Wallboxen in Einstellhallen oder Carports mit Familienfotos, Landschaftsaufnahmen oder eigenen Design-Kreationen zu versehen.

„Persönliche Fotos, eigene Logos – wer wünscht sich das nicht auf seiner Ladestation?“ – Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG, äussert sich begeistert über diese Neuheit: „Juice ist seit Jahren bekannt für schnörkelloses, ausgesprochen attraktives Design und hat dafür schon zahlreiche Preise eingeheimst. Jetzt geben wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre Ladestationen mit eigener Handschrift in Szene zu setzen. Mit dem neuen „Juice Style“-Service werden Juice-Ladestationen noch mehr zu dem, was sie von Anfang an waren: nämlich nützliche, zuverlässige und sympathische Lifestyleprodukte, die man einfach gerne nutzt. Umso mehr, wenn sie auch noch eine persönliche Note tragen.“

Besitzer von Wallboxen der JUICE-CHARGER-me-3-Reihe können nun kreativ werden und ihre eigenen Designs für die Frontscheiben ihrer Ladestationen entwerfen. Der Konfigurator im Juice Store ist kinderleicht zu bedienen. Die Bestellmenge beginnt bereits bei einem Stück, was es sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen ermöglicht, ihre Ideen ohne Mindestabnahmemengen umzusetzen – und das zu Selbstkostenpreisen und in UV-stabiler Profi-Druckqualität.

Doch damit nicht genug: Gleichzeitig gibt es neben den bereits bekannten „Juice Style“-Skins für mobile Ladestationen der JUICE-BOOSTER-Reihe jetzt auch personalisierbare Selbstklebefolien, ebenfalls zum Schnäppchenpreis. (JUICE/mc)

Austauschbare Frontscheibe

Der JUICE CHARGER me 3 hat eine Front aus kratzfestem, von innen bedrucktem Acrylglas. Das Aussengehäuse ist stoss-, kratz- und abriebfest, resistent gegen Öle und Fette, schwer entflammbar und UV-beständig. Das zweiteilige Innengehäuse aus stabilem Polycarbonat ist dicht verschraubt. Dank des Mehrschichtsystems – geschlossenes Innengehäuse und aufsteckbares Aussengehäuse – können Unternehmen den JUICE CHARGER me 3 problemlos an ihre eigenen Gestaltungsrichtlinien anpassen. Die eingeklickte, austauschbare Frontblende ermöglicht individuelle Motive oder eigene Brandings.

JUICE CHARGER me 3