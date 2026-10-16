Tesla Roadster fliegt mit Raketenantrieb

Austin – Elon Musk hat Tesla-Fans in der Nacht zum Freitag einen ganz nahen Blick auf das neueste und wohl ehrgeizigste Projekt des Elektroautobauers gegeben: den lang erwarteten Tesla Roadster.

In einer spektakulären Showeinlage fuhr der Roadster – dank sogenannter Kaltgas-Triebwerke – eine steile, gebogene Rampe hinauf, ging kopfüber, schoss vom Rampenende ab, drehte sich in der Luft und landete sicher wieder auf dem Boden.

Lars Moravy, Teslas Vizepräsident für Fahrzeugintegration, erklärte: «Der Roadster nutzt auf der Unterseite ein „Fan-Suction-System“, das bis zu zwei G Sogkraft erzeugen kann, damit der Wagen kopfüber fahren kann.» «Dann haben wir uns noch etwas Technologie von SpaceX ausgeliehen, um den Rest zu schaffen», fügte er hinzu. Musk ergänzte, der Roadster habe «Schubdüsen zur Höhenkontrolle und Haupttriebwerke im Heck, sodass er im Grunde wie eine Rakete fliegen kann».

In einer weiteren Szene beschleunigte der Roadster von null auf 60 Meilen pro Stunde (rund 97 km/h) in unter einer Sekunde.

Für Normalsterbliche werden sich die Flugabenteuer aber in Grenzen halten. Auf der Tesla-Website können Interessierte den Wagen inzwischen reservieren. Es gibt drei Varianten: Performance, Thrust und Rocket. Laut Tesla soll der Roadster ab 2028 produziert und käuflich erhältlich sein. Die Version Rocket ist jedoch nur auf Einladung erhältlich – wahrscheinlich ohne Strassenzulassung… Musk sagte: «Das ist nicht unbedingt ein auf Sicherheit optimiertes Auto. Aber beim Spassfaktor liegt es bei elf von zehn.» (mc/pg)