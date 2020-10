BAG registriert 6634 neue Coronavirus-Fälle

Bern – In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 6634 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert worden. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden 25’061 Tests vorgenommen. Die Positivitätsrate beträgt somit 26,5 Prozent. Corona hat weitere zehn Menschen in der Schweiz das Leben gekostet und 117 Personen wurden neu hospitalisiert.

Der 7-Tage-Schnitt der neu gemeldeten Fälle liegt bei 3970, der Schnitt der Positivitätsrate bei 19,2 Prozent. Der von der WHO vorgegebene kritische Schwellenwert liegt bei 5 Prozent. Ab diesem Wert steigt das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild mehr abgeben.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Freitag17’888 Personen in Isolation und 19’215 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 15’380 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

Weiter Grossveranstaltungen im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich werden die Massnahmen vorerst nicht weiter verschärft. Dies gab die Kantonsregierung am Mittag bekannt. Somit sind auch Grossveranstaltungen weiter möglich.

Romandie zieht die Zügel an

Anders sieht es in der Romandie aus. Im Kanton Jura müssen Diskotheken und Clubs schliessen, Restaurants haben neu die Sperrstunde 22 Uhr. Zudem gilt Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Innenräumen und Fahrzeugen, falls der Abstand nicht eingehalten werden kann. Private und öffentliche Versammlungen von mehr als 15 Personen werden verboten. Auch Breitensport wie Fussball, Basketball oder Chorproben werden verboten.

Im Kanton Freiburg sind neu Versammlungen im öffentlichen und privaten Raum von mehr als zehn Personen ab 23 Uhr verboten. Discos, Casinos und Bowlinghallen werden geschlossen. Alle übrigen Gaststätten müssen um 23 Uhr schliessen. In Restaurants dürfen maximal vier Personen an einem Tisch sitzen. Sportarten mit Körperkontakt werden ebenfalls verboten und Grossveranstaltungen dürfen nicht mehr als 1000 Zuschauer beiwohnen. Ähnlich sehen die verschärften Massnahmen im Kanton Neuenburg aus. (awp/mc/pg)