Büchi Labortechnik gewinnt den Export Award 2022

Neben Büchi Labortechnik waren der Zuger WealthTech Altoo und GWF MessSysteme aus Luzern für das Finale nominiert. «Die Büchi AG beeindruckte die Jury mit ihrer klaren Marktbearbeitungsstrategie. Dank einer konsequenten und abgestuften Organisationsentwicklung ist Büchi in der Lage, die nötigen Kompetenzen gezielt und zum richtigen Zeitpunkt in den internationalen Zielmärkten bereitzustellen, und kann ihr Potenzial damit optimal entfalten», begründet Ralph Siegl den Entscheid. Siegl ist Präsident der ehrenamtlichen und unabhängigen Jury aus namhaften Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Medienwelt, welche die Finalisten beurteilt und den Sieger auswählt.

Büchi mit konsequenter Go-to-Market-Strategie

1939 gegründet, hat sich die einstige Glasbläserei zum globalen Hightech-Unternehmen und Marktführer entwickelt. Das Familienunternehmen aus Flawil vertreibt Analyse- und Testgeräte für die Forschung in Pharma und Chemie und rüstet Labore mit Messgeräten für die Qualitätskontrolle von Lebens- und Futtermitteln oder für die Umweltanalytik aus. Darüber hinaus bietet Büchi seinen Kunden vielseitige Dienstleistungen wie Beratung, Service, Weiterbildung und Applikationsunterstützung. Das KMU beschäftigt rund 800 Mitarbeitende, ist in über 100 Ländern präsent und weist einen Exportanteil von 97 % auf. In den internationalen Schlüsselmärkten ist Büchi mit 20 Tochterfirmen präsent. In anderen Ländern arbeitet das wachstumsstarke Unternehmen mit zahlreichen Vertriebspartnern eng zusammen. Mehr zum Unternehmen im eigens für den Export Award produzierten Film:

(S-GE/mc/pg)