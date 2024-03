Export Award 2024: Drei innovative Schweizer Unternehmen im Final

Zürich – Mit der Lombardi-Gruppe aus Giubiasco, der NÜSSLI-Gruppe aus Hüttwilen und Xovis AG aus Zollikofen sind drei international erfolgreiche Schweizer Unternehmen für den diesjährigen Export Award von Switzerland Global Enterprise (S-GE) nominiert.

Der Preis wird jedes Jahr an ein Unternehmen verliehen, das sich mit einer zielgerichteten Marktbearbeitungsstrategie sowie einem klaren Alleinstellungsmerkmal im internationalen Geschäft behauptet. Die Gewinnerin wird im Rahmen des Aussenwirtschaftsforums am 23. April 2024 im Kongresshaus in Zürich gekürt.

Die nachhaltige Entwicklung und damit verbundene Ansprüche an Unternehmen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Schweizer KMU sind dank ihrer Innovationskraft wichtiger Teil des globalen Trends. Umgekehrt bieten die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit einzigartige Chancen für erfolgreiche Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und Marktbearbeitungsstrategien im internationalen Geschäft.

Das Aussenwirtschaftsforum beleuchtet das Thema Nachhaltigkeit aus unternehmerischem Blickwinkel und gibt neue Impulse, wie Schweizer Unternehmen im globalen Wettbewerb nachhaltig durchstarten und damit langfristig erfolgreich bleiben: So, wie dies die drei Finalisten des Export Award 2024 beispielhaft zeigen. Eines der drei Unternehmen wird am Aussenwirtschaftsforum zum Sieger gekürt.

Lombardi – Schweizer Ingenieurskunst im Einsatz gegen den Klimawandel

Die Lombardi-Gruppe mit Hauptsitz in Giubiasco/TI erbringt Ingenieurleistungen für anspruchsvolle Transport-, Untertagbau- und wasserbauliche Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien. Sie nutzt ihre langjährige Expertise aus dem Bau von alpinen Wasserkraftanlagen und langen Eisenbahntunneln in der Schweiz und exportiert diese in die ganze Welt, wobei sie ihr Kerngeschäft, die Ingenieurdienstleistungen, auch bei Aufträgen aus weit entfernten Märkten in der Schweiz behält. Dies ermöglicht dem KMU, sich erfolgreich im globalen Wettbewerb zu behaupten und ein starkes organisches Wachstum zu verzeichnen.

NÜSSLI – Temporäre Schweizer Hochbauten für die grosse Weltbühne

Die NÜSSLI-Gruppe aus Hüttwilen/TG realisiert jährlich 1’500 temporäre Bühnen, Tribünen und Pavillons. Ihre Bauten sind weltweit an vielen grossen Business-, Kultur- und Sport-Events zu finden. Seit der Firmengründung 1941 nimmt der Exportanteil stetig zu, liegt heute bei 60 Prozent und soll bis 2027 auf 80 Prozent steigen. Nicht nur der Aufbau, sondern auch der Abbau erfolgt hoch professionell und schnell – sodass wenige Tage nach einem Gig optisch nichts mehr an ein Festival erinnert. Damit sind die temporären Bauten von NÜSSLI ein gutes Beispiel für nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Xovis – Schweizer Präzision misst Personenflüsse weltweit

Die Xovis AG hat sich seit ihrer Gründung 2008 zu einem globalen Marktführer für intelligentes Personenfluss-Management entwickelt. Weltweit stehen in Flughäfen, im Einzelhandel, im Transport und in intelligenten Gebäuden 300’000 Sensoren von Xovis im Einsatz. Die Sensoren von Xovis zeichnen sich durch ihre hohe Präzision aus, erfassen die Präsenz und Bewegung von Personen und nutzen künstliche Intelligenz, um Merkmale wie Geschlecht, Position und Blickrichtung zu bestimmen. Diese Technologie ermöglicht eine Echtzeitanalyse und Optimierung von Personenflüssen. (S-GE/mc/pg)