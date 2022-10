DHG Holding AG: Milos Antic zum Mitglied im weltweit renommierten Global Sustainability Network (GSN) ernannt.

Zürich / London – Milos Antic, Sohn des DHG-Gründers Blagoje Antic und Mitglied von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat des Familienunternehmens, ist der exklusiven Einladung zur Mitgliedschaft bei Global Sustainability Network (GSN) gefolgt, einer Netzwerkorganisation, die sich gezielt für das UN-Nachhaltigkeitsziel 8 für menschenwürdige Arbeit und gegen Sklaverei einsetzt. Im Rahmen einer Tagung in London traf der mehrsprachige Jungunternehmer erstmalig mit hochkarätigen Exponenten der Vereinigung zusammen.

Gemäss den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die umfassend auf eine Verbesserung der Lebensumstände vor allem benachteiligter Menschen abzielen, hat Nachhaltigkeit viele Facetten. Eine davon ist das Ziel 8, welches sich für menschenwürdige Arbeit und gegen Sklaverei einsetzt. Für dieses Ziel engagiert sich die Netzwerkorganisation Global Sustainability Network (GSN) und wurde für ihre Arbeit mit dem David Rockefeller Bridging Leadership Award ausgezeichnet und im CNN Freedom Project porträtiert. Als eines der jüngsten Mitglieder überhaupt wurde Milos Antic, Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglied der Zürcher DHG Holding AG, in das Netzwerk aufgenommen. „Ich fühle mich durch den Beitritt in diese impactstarke philanthropische Organisation sehr geehrt und unterstütze deren Anliegen voll und ganz.“ Anlässlich der GSN-Tagung von vergangener Woche in London traf Milos Antic auch die Philanthropin Peggy Dulany Rockefeller zu einem Austausch (s. Foto).

Gemeinsam gegen Sklaverei und Kinderarbeit

Das Global Sustainability Network (GSN) versteht sich als eine Netzwerkorganisation, die sich aus wichtigen Vertretern mehrerer Glaubensgemeinschaften, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammensetzt. GSN begann 2015 als Netzwerk von über 1000 Personen und Organisationen zur Stärkung der Bemühungen um SDG-Ziel 8. https://www.gsngoal8.org/ (DHG Holding/mc/ps)