Mehrfamilienhaus Glattbrugg: DHG Immobiliengruppe setzt mit Aufstockung Trends im urbanen Wohnen

Zürich / Zollikon – Das stattliche Immobilienportfolio der privaten Zürcher Bau- und Immobilienholding erfährt mit dem soeben fertiggestellten Mehrfamilienhaus in Flughafennähe eine bedeutende Erweiterung. Die insgesamt 26 Wohneinheiten setzen sich aus 12 Wohnungen und 14 neuen Business Apartments zusammen.

Mit der Aufstockung des Mehrfamilienhauses in der Riethofstrasse 10b in Glattbrugg (ZH) hat die auf Bau und Sanierung von Immobilien spezialisierte Firmengruppe einmal mehr demonstriert, wie einer Liegenschaft durch Erweiterung und Modernisierung nachhaltig ein signifikanter Mehrwert verliehen werden kann. Nach monatelanger Bautätigkeit erfolgte am 3. Oktober die mängelfreie Abnahme des Projekts. „Dieses Projekt nimmt für uns einen besonderen Stellenwert ein“, sagt DHG Gründer, Verwaltungsratspräsident und CEO Blagoje Antic. „Die Liegenschaft wird sowohl den Bedürfnissen von langfristigen Mietern wie auch den Anforderungen an Business Apartments hinsichtlich Convenience und Funktionalität gerecht. Mit diesem Mix setzen wir Trends im urbanen Wohnungsbau.“ Neben der attraktiven, modernen Aussen- wie Innengestaltung und den zahllosen Annehmlichkeiten punktet das Objekt vor allem auch durch die Nähe zum Flughafen.

Modernes, wegweisendes Wohnkonzept

Sämtliche Wohneinheiten sind voll möbliert und bieten neben einer ausgeprägten Individualität und Privatsphäre auch infrastrukturelle Annehmlichkeiten wie ein modernes Zutrittsmanagement und eine, mit den flankierenden Liegenschaften 10 a und c geteilte Tiefgarage. Im Mietpreis enthaltene Serviceleistungen wie WIFI und TV sowie Strom und Wasser sorgen für Kostenklarheit – ein Faktor, der besonders für Unternehmen immer wichtiger wird. „Business Apartments sind eine attraktive Alternative zu Hotels“, bestätigt Milos Antic, Mitglieder der Geschäftsleitung. „Die moderne, durchdachte Ausstattung sämtlicher Wohneinheiten spricht alle Generationen an. Die eingebauten modernen Küchen beispielsweise sind ideal für Selbstversorger.“

Erfreulich verlaufendes Geschäftsjahr

Mit Abschluss des 3. Quartals blickt DHG Holding auf ein bisher sehr erfolgreiches Jahr zurück. Neben nationalen Vorzeigeprojekten an Standorten wie Höri und Hedingen wächst die zunehmend international tätige Firmengruppe mit Projekten in Dubai und Serbien. „Auch in einem zunehmend durch steigende Zinsen und Inflation geprägten herausfordernden Umfeld konnten wir unseren Wachstumskurs im laufenden Jahr beibehalten“ bestätigt CFO Marco Versamento. Die Zeichen stehen gut, dass 2023 ein weiteres Rekordjahr in der über 25-jährigen Firmengeschichte werden wird.“ (DHG/mc/ps)