Edelweiss stellt 150 neue Cabin Crew Member ein und erweitert Flotte um zwei Airbus A320

Zürich-Flughafen – Edelweiss stellt 150 neue Cabin Crew Member ein. Der erste Initial Training Course hat bereits in diesen Tagen begonnen. Für die Kurse im März, April, Mai und Juni sind noch Plätze frei. Voraussetzung ist zum Zeitpunkt des Eintrittes eine erfolgreich abgeschlossene Grundbildung (Berufsausbildung, Matura/Abitur etc.) sowie eine kundenorientierte Einstellung mit überdurchschnittlicher Dienstleistungsbereitschaft, Freude am Umgang mit Menschen, Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen.

Zwei zusätzliche Airbus A320 im Sommer 2022

Edelweiss erweitert ihre Flotte um zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320. Die Flugzeuge werden ab Sommer 2022 für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr ab Zürich eingesetzt. Somit wächst die Flotte von Edelweiss auf 16 Flugzeuge (12 Airbus A320 und 4 Airbus A340).

Die Flottenerweiterung und das Rekrutieren von neuen Mitarbeitenden in der Kabine stehen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flugangebotes für Sommer 2022. Die Anzahl Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke wurde im Vergleich zum Sommer 2021 um 16% erhöht, das Langstrecken-Programm entspricht einer Steigerung von 185%. ( Edelweiss/mc/ps)

