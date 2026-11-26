Luzern – Die Menschen in der Schweiz vertrauen ihren Banken grundsätzlich. Trotzdem sind viele skeptisch, ob ihre Hauptbank tatsächlich in ihrem Interesse handelt. Die höchsten Vertrauenswerte erreicht die Raiffeisen bei ihren Kundinnen und Kunden, während die Kundschaft der UBS insgesamt kritischer eingestellt ist. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU).

Ehrlich, verlässlich, kompetent: Die Banken in der Schweiz geniessen bei ihren Kundinnen und Kunden mehrheitlich einen guten Ruf. Das ist das Ergebnis der diesjährigen IFZ Retail Banking-Studie der Hochschule Luzern. Für die Studie wurden mehr als 2’000 in der Schweiz wohnhafte Personen zwischen 16 und 89 Jahren befragt. Vier von fünf Befragten haben demnach das Gefühl, dass ihre Bank ehrlich mit ihnen umgeht. Positive Urteile zeigen sich auch mit Blick auf andere Vertrauensdimensionen: So geben 78 Prozent der Befragten an, dass sie sich auch langfristig auf ihre Bank verlassen können, 74 Prozent vertrauen der Qualität der Finanzprodukte ihrer Bank.

Skeptischer Blick aufs Kundeninteresse

Verhaltener fällt das Urteil bei einer anderen Frage aus: Der Aussage «Meine Bank handelt in meinem besten Interesse» stimmen lediglich 63 Prozent zu, mehr als ein Viertel ist unentschieden und rund 10 Prozent stimmen der Aussage nicht zu. Das grundsätzlich hohe Vertrauen in die Banken geht somit nicht uneingeschränkt mit der Überzeugung einher, dass diese im Interesse ihrer Kundschaft handeln. Darin könnte sich auch ein Bewusstsein für mögliche Interessenkonflikte zwischen Banken und ihrer Kundschaft widerspiegeln. Rund zwei Drittel halten ihre Bank für fachlich sehr kompetent, ein Drittel zeigt sich unsicher oder widerspricht.

UBS-Kundschaft zeigt sich am kritischsten

Die fünf Vertrauensdimensionen Ehrlichkeit, Handeln im Kundeninteresse, Fachkompetenz, Produktqualität und Verlässlichkeit der Hauptbank wurden von den Befragten jeweils mit eins bis fünf

Punkten bewertet. Aus diesen Werten ergibt sich der Vertrauensindex. Über alle fünf Dimensionen hinweg schneidet die Raiffeisen bei ihrer Kundschaft insgesamt am besten ab und erreicht einen durchschnittlichen Wert von 4,1 Punkten. Danach folgen die Kantonalbanken mit durchschnittlich 4,0 Punkten und die PostFinance mit 3,8. Den niedrigsten Indexwert verzeichnet die UBS mit 3,7 Punkten.

Vor allem in den beiden Vertrauensdimensionen Handeln im Kundeninteresse und Ehrlichkeit zeigt sich die UBS-Kundschaft skeptisch: Weniger als die Hälfte (46 Prozent) geht davon aus, dass ihre Bank in ihrem Interesse handelt, 37 Prozent sind unentschieden und 17 Prozent sehen das nicht so. 9 Prozent der UBS-Kundschaft haben eher oder überhaupt nicht das Gefühl, ehrlich behandelt zu werden, 27 Prozent der Befragten nur teilweise.

«Das kritischere Urteil über die UBS könnte verschiedene Gründe haben. So dürften die öffentliche Debatte über strengere Eigenmittelvorschriften und die Haltung der UBS in dieser Diskussion die Wahrnehmung der Bank mitprägen», ordnet Co-Studienleiter Andreas Dietrich von der HSLU ein. «Zudem befinden sich unter der heutigen UBS-Kundschaft auch ehemalige Credit-Suisse-Kundinnen und -Kunden, die sich nicht bewusst für eine Bankbeziehung mit der UBS entschieden haben und dieser möglicherweise etwas skeptischer gegenüberstehen. Schliesslich unterscheidet sich die UBS hinsichtlich ihrer Kundenstruktur von anderen Banken: Personen mit höherer Bildung, höherem Einkommen und grösserem Vermögen sind überproportional vertreten. Auch damit verbundene unterschiedliche Erwartungen an die Bank könnten bei der Beurteilung der Bank eine Rolle spielen.»

Fast ein Drittel der Bankkundschaft ist offen für einen Wechsel der Hauptbank

32 Prozent der Befragten zeigen sich offen für einen Bankenwechsel. Frühere Studien haben gezeigt, dass jährlich nur zwei bis drei Prozent der Kundschaft tatsächlich eine andere Hauptbank wählen. «Die Studie legt nahe, dass die Schweizer Bankkundschaft zwar mehrheitlich zufrieden ist mit ihrer Hauptbank, aber wohl nicht unbedingt von ihr begeistert ist. Die Bindung an die Hauptbank dürfte damit weniger stark sein, als die tiefen Wechselquoten vermuten lassen», sagt Co-Studienautor Simon Amrein von der HSLU.

Zurückhaltende Zahlungsbereitschaft

Die Forschenden haben ausserdem analysiert, welche Gebühren die Kundinnen und Kunden für bestimmte Bankdienstleistungen als angemessen empfinden. Die Ergebnisse zeigen, dass die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft häufig unter den Angebotspreisen klassischer Banken liegt. Laut den Studienautoren könnte dies unter anderem mit der geringen Gebührenkenntnis der Kundinnen und Kunden zusammenhängen. Zudem verändern günstige oder kostenlose Alternativen, beispielsweise von Neobanken, welcher Preis als normal empfunden wird. Gerade in der Vorsorgeberatung kommt hinzu: Die Kosten fallen sofort an, doch der finanzielle Nutzen zeigt sich häufig erst langfristig.

Die Studie zeigt aber auch, dass die Zahlungsbereitschaft bei verschiedenen Bankdienstleistungen mit der Nutzungsintensität steigt. Wer eine Dienstleistung häufiger in Anspruch nimmt, ist tendenziell auch eher bereit, dafür zu bezahlen. Bemerkenswert sind zudem die Unterschiede zwischen den Kundensegmenten: Vermögendere Kundinnen und Kunden haben bei komplexeren Dienstleistungen wie einer Vorsorgeberatung eine deutlich höhere Zahlungsbereitschaft als klassische Retailkundinnen und -kunden. Bei einfachen Bankdienstleistungen wie Bargeldbezügen an Fremdbancomaten, wo der Nutzen immer gleich hoch ist, ist die Zahlungsbereitschaft bei vermögenderen Personen nicht höher.

Leichter Rückgang bei der Rentabilität der Retailbanken

Die HSLU untersuchte auch dieses Jahr die Bilanz- und Erfolgsrechnungen aller Schweizer Retailbanken. Anhand von neun Kennzahlen zeigt die Studie, welche Bank aus finanzieller Sicht am besten dasteht. Die Cost/Income Ratio der Retailbanken hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschlechtert. Nach einem Anstieg um 2,72 Prozentpunkte im Vorjahr erhöhte sie sich 2025 um weitere 2,58 Prozentpunkte. Hingegen gelang es den Banken, die Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft zu reduzieren. Der sogenannte Diversifikationsgrad stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent, den höchsten seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2007. (mc/pg)