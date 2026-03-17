Kurzgeschichten aus der Community: Voting für Orell Füssli Young Circle Schreibwettbewerb startet

Zürich – Von Fantasy über Krimi bis hin zu gefühlvollen Erzählungen: Mitglieder des Orell Füssli Young Circle, der jungen Community für Bücher und mehr, konnten von Ende Februar bis Mitte März ihre selbst verfassten Kurzgeschichten für den Schreibwettbewerb «Member Stories» einreichen. Vom 17. bis 31. März läuft nun die Votingphase. Auf dem Young Circle Blog können alle Interessierten für ihre Lieblingsgeschichten abstimmen. Neben dem Publikumspreis wird auch ein Jurypreis vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 9. Mai 2026 bei einer Preisverleihung in der Orell Füssli Buchhandlung Europaallee in Zürich bekannt gegeben. Zu den Gästen zählen die New Adult-Autorin Gabriella Santos de Lima sowie die Schweizer Bookfluencerin Noëmi Santos.

Seit 2020 bietet der Schreibwettbewerb «Member Stories» des Orell Füssli Young Circle, der Community für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, jungen Schreibtalenten unter den Mitgliedern eine Plattform für ihre selbstverfassten Kurzgeschichten. Ihrer Kreativität werden dabei keine Grenzen gesetzt. Ob Fantasy, Krimi, Liebesgeschichte oder emotionale Alltagsstory: Entscheidend ist nur, dass die Geschichte Leserinnen und Leser in ihren Bann zieht.

Ein Wettbewerb für Lese- und Schreibförderung

«Mit dem Wettbewerb und der Preisverleihung geben wir jungen Schreibtalenten eine einzigartige Plattform», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing & Kommunikation & CRM bei Orell Füssli Thalia. «Die Förderung von Lesen und Literatur ist uns ein wichtiges Anliegen. Neben jährlich rund 650 Lesungen schaffen wir unter anderem mit dem Young Circle, dem Kinderclub oder der digitalen Lese-Community Book Circle, verschiedene Plattformen, die die Freude am Lesen stärken und Literatur einem breiten Publikum zugänglich machen. Der Member Stories Schreibwettbewerb verbindet diese Förderung mit der Möglichkeit für Jugendliche, selbst kreativ zu werden.»

Dieses Jahr wurden 195 Kurzgeschichten eingereicht. Sie sind ab sofort auf dem Young Circle Blog aufgeschaltet und dort zum Lesen verfügbar. Gleichzeitig startet das öffentliche Voting am 17. März 2026 um 9 Uhr und läuft bis zum 31. März 2026 um 18 Uhr. Alle Community-Mitglieder sowie Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder und alle weiteren Interessierten können für ihre Lieblingsgeschichten abstimmen.

Nach Abschluss der Votingphase erhält die Geschichte mit der besten Gesamtbewertung den Publikumspreis. Zusätzlich vergibt eine dreiköpfige Jury den Jurypreis. Insgesamt werden zwei Gewinnerinnen oder Gewinner ausgezeichnet. Beide erhalten ein Zertifikat für die beste Young Circle Member Story sowie einen Orell Füssli Gutschein im Wert von 150 Franken.

Preisverleihung mit Autorin Gabriella Santos de Lima und Bookfluencerin Noëmi Santos

2026 findet die Preisverleihung am Samstagabend, 9. Mai 2026, in der Orell Füssli Buchhandlung Europaallee in Zürich statt. Neben der Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Zu Besuch sind die brasilianische New Adult-Autorin Gabriella Santos de Lima, bekannt unter anderem für die «Fleur de Lavande»-Reihe, sowie die Schweizer Bookfluencerin Noëmi Santos als Co-Moderatorin. (Orell Füssli Thalia AG/mc/ps)

Über den Orell Füssli Young Circle

Der Orell Füssli Young Circle ist die junge Community von Orell Füssli für alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bietet verschiedene Angebote und Vorteile. Mitglieder erhalten regelmässig exklusive Buchtipps und erhalten die Möglichkeit, an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen. Um die Freude an Büchern zusätzlich zu fördern, erhalten Mitglieder ausserdem 10 Prozent Dauerrabatt auf Einkäufe in den Orell Füssli Buchhandlungen und im Online-Shop sowie Vergünstigungen bei Lesungen und Events.



Auf dem Young Circle Blog erscheinen regelmässig Beiträge mit Buchempfehlungen. Dazu gehören Formate wie «Top 10 Buchtipps» – etwa zu Fantasy oder Romance – oder «Spotted», in dem Neuerscheinungen und Geheimtipps vorgestellt werden. Auch auf Instagram ist der Young Circle aktiv und präsentiert Buchinspirationen und Gewinnspiele.