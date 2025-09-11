Die Nominierten für den Schweizer Buchpreis 2025 stehen fest

Zürich – Nelio Biedermann, Dorothee Elmiger, Meral Kureyshi, Jonas Lüscher und Melara Mvogdobo sind für den Schweizer Buchpreis 2025 nominiert. Die bedeutendste Auszeichnung der Schweizer Literaturszene wird am Sonntag, 16. November 2025, im Foyer Theater Basel von der LiteraturBasel und vom Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) verliehen.

Orell Füssli begleitet den Preis in diesem Jahr erneut aktiv als Goldsponsor und bietet damit talentierten Autorinnen und Autoren eine Bühne. Das Engagement ist Teil vielfältiger Aktivitäten von Orell Füssli, die den Zugang zur Literatur erleichtern und die Freude am Lesen generationenübergreifend stärken. Dazu gehören auch jährlich über 700 eigene Events und Vernissagen, die der nationalen Literaturszene eine bedeutende Plattform geben.

Neben der Präsentation der nominierten Bücher in den Buchhandlungen rückt Orell Füssli die Autorinnen und Autoren auch im digitalen Raum ins Zentrum: mit Formaten im Book Circle und auf YouTube, die Literatur einem noch breiteren Publikum zugänglich machen.

Digitaler Austausch im Book Circle und auf YouTube

Im Book Circle, der digitalen Lese-Community von Orell Füssli, finden ab heute Leserunden zu den nominierten Büchern statt. Dabei tauschen sich Leserinnen und Leser online über die Werke aus, diskutieren Inhalte und teilen ihre persönlichen Eindrücke. Zusätzlich produziert Orell Füssli aufgezeichnete Gespräche zwischen SRF-Moderatorin Nino Gadient und den Nominierten. Diese werden auf dem YouTube-Kanal von Orell Füssli zwischen dem 20. und 24. Oktober veröffentlicht und eröffnen allen Literaturinteressierten die Möglichkeit, die Nominierten und ihre Werke kennenzulernen, unabhängig von Zeit und Ort.

Lesung der Gewinnerin / des Gewinners in der Orell Füssli Buchhandlung in Winterthur

Am 7. Oktober startet die Lesetour der Nominierten im Literaturhaus München. Den Abschluss bildet am 18. November die traditionelle Lesung der Gewinnerin oder des Gewinners in der Orell Füssli Buchhandlung Winterthur. Eine Übersicht über alle Stationen der Lesetour ist unter dem folgenden Link ersichtlich.

Drei Fragen an Christine Roth, Leiterin Marketing & Kommunikation & CRM der Orell Füssli Thalia AG

Warum engagiert sich Orell Füssli als Goldsponsor des Schweizer Buchpreises?

«Die Förderung der Schweizer Literatur liegt uns sehr am Herzen. Mit dem Engagement als Goldsponsor möchten wir die Sichtbarkeit des wichtigsten Literaturpreises der Schweiz stärken und gleichzeitig Autorinnen und Autoren – ob etabliert oder aufstrebend – eine prominente Bühne bieten. Für uns ist das ein Bekenntnis zur literarischen Vielfalt unseres Landes.»

Was möchten Orell Füssli Literaturbegeisterten mit den aufgezeichneten Gesprächen ermöglichen?

«Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Begegnung mit den Nominierten und ihren Werken zu ermöglichen. Durch die Veröffentlichung schaffen wir einen breiten Zugang zur Literatur – unabhängig vom Wohnort oder der verfügbaren Zeit.»

Was bedeutet Ihnen persönlich der Schweizer Buchpreis?

«Der Preis zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, kritisch und vielseitig die Schweizer Literaturszene ist. Es ist eine Freude, diese Plattform aktiv zu unterstützen.»

Zwei Fragen an Tanja Messerli, Geschäftsführerin SBVV und Co-Geschäftsleiterin Schweizer Buchpreis

Welche Rolle spielt Orell Füssli für den Schweizer Buchpreis?

«Orell Füssli ist für uns ein Partner, der sowohl die literarische Qualität schätzt als auch die Nähe zum Publikum pflegt. Durch digitale Formate und die Präsenz in den Buchhandlungen erreichen die nominierten Werke sowie Autorinnen und Autoren ein grosses Lesepublikum.»

Was zeichnet den Schweizer Buchpreis für Sie besonders aus?

«Er macht sichtbar, wie Autorinnen und Autoren aus der Schweiz Diskurse anstossen. Ein Netz erfahrener wie auch junger Buchhändlerinnen und Buchhändler, von denen Orell Füssli viele ausbildet, multipliziert mit dem Buchpreis die Schweizer Gegenwartsliteratur, die so sichtbar und dank den begleitenden Events hörbar und nahbar wird.» (Orell Füssli/mc/ps)