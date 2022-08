Precious Woods: Halbjahresumsatz deutlich gestiegen

Zug – Im ersten Halbjahr 2022 lag der Gruppenumsatz der Precious Woods Holding AG bei EUR 31.3 Millionen und das Betriebsergebnis (EBIT) bei EUR 2.8 Millionen oder 9.1 %, wie die in der internationalen Holzwirtschaft tätige Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Das Umsatzwachstum betrug 15.2 % gegenüber der Vorjahresperiode und der EBIT reduzierte sich um EUR 0.7 Millionen. Dieses Resultat spiegelt das schwierige wirtschaftliche Umfeld und entsprechende, erhebliche Kostensteigerungen wider. Das Working Capital erhöhte sich erneut um EUR 2.4 Millionen und erreichte einen Höchststand von EUR 22.4 Millionen.

Im Monat Mai 2022 wurden in Gabun Instandhaltungsarbeiten in den Sägewerken durchgeführt, wodurch die Industrietätigkeit in dieser Zeit nur reduziert erfolgte. Die produzierte Schnittholzmenge aller Sägewerke lag 10.0 % über dem Vorjahr. Der Betrieb in Brasilien hat sich, unter Berücksichtigung des sich negativ auswirkenden Wechselkurseffektes, den Erwartungen entsprechend entwickelt. In Gabun lag das Ergebnis unter den Erwartungen, ist aber in Anbetracht der verschärften infrastrukturellen und logistischen Herausforderungen trotzdem zufriedenstellend. Das Nettoergebnis der Gruppe erreichte im ersten Halbjahr EUR -0.3 Millionen (Vorjahresperiode: EUR 1.4 Millionen). Der erwirtschaftete Cash-Flow lag aufgrund der hohen Kapitalbindung im Warenlager unter den Erwartungen. Das Warenlager ist grösstenteils verkauft, war aber stark von den obengenannten Herausforderungen betroffen. Die Fremdverschuldung erhöhte sich um EUR 2.8 Millionen gegenüber dem Vorjahresendstand. Dies ist vor allem im Wechselkurs CHF/EUR begründet. Die Aussichten und Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 bleiben positiv.

Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) lag bei EUR 5.1 Millionen (Vorjahr: EUR 5.5 Millionen), was einer Marge von 16.1 % entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte EUR 2.8 Millionen (Vorjahr: EUR 3.5 Millionen) und eine Marge von 9.1 %.

Das Finanzergebnis lag über der Vorjahresperiode bei EUR – 2.0 Millionen (Vorjahr: EUR – 1.5 Millionen). Die aktuelle Zinsbelastung summiert sich auf EUR 1.3 Millionen (Vorjahr: EUR 1.2 Millionen). Der Wechselkurseffekt belastet das Nettoergebnis mit EUR 0.6 Millionen. Dieses lag bei EUR – 0.3 Millionen (Vorjahr: EUR 1.4 Millionen).

In den Sägewerken von Gabun wurden insgesamt 26 241 m3 Schnittholz produziert, was einem Zuwachs von 2.5 % entspricht (Vorjahr 25 594 m3). Die Volumensteigerung ist vor allem auf die Kapazitätserhöhung im Hartholzsägewerk zurückzuführen, da die volle Produktivität im April erreicht werden konnte. Die Wartungsarbeiten in den Sägewerken erfolgten planmässig im Mai analog zum Vorjahr. Der Nettoumsatz in Gabun lag 3.6 % über der Vorjahresperiode und erreichte EUR 18.5 Millionen (Vorjahr EUR 17.8 Millionen). Das Betriebsergebnis (EBITDA) lag bei EUR 3.0 Millionen (Vorjahr EUR 3.7 Millionen). Die EBITDA-Marge betrug 16.2 % (Vorjahr 20.8 %).

Die Produktionsmenge in Brasilien lag bei 20 900 m3 Schnittholz und damit 20.9 % höher als im Vorjahr (17 286 m3). Die Sägewerkslinien sind vollständig ausgebaut und die Lagermöglichkeiten wurden erweitert. Gegen Ende Juni reduzierten wir den Betrieb für 20 Tage, weil wir den Nachschub von Rundholz aus der neuen Ernte abwarten mussten. Der Nettoumsatz lag 19.5 % über dem Vorjahr und erreichte EUR 8.8 Millionen (Vorjahr EUR 7.4 Millionen). Der Betriebsgewinn (EBITDA) betrug EUR 2.7 Millionen, was einer Verschlechterung von EUR 0.5 Millionen entspricht (Vorjahr EUR 3.2 Millionen). Es resultierte eine EBITDA-Marge von 30.4 % (Vorjahr 43.2 %).

Der Nettoumsatz aus dem Handel von europäischem Rund- und Schnittholz belief sich EUR 4.0 Millionen, was einer Verdoppelung gegenüber der Vorjahresperiode entspricht (Vorjahr EUR 2.0 Millionen). Die EBITDA-Marge betrug 13.1 % (Vorjahr 7.9 %).

Im ersten Halbjahr wurden bei Carbon & Energy keine Emissionszertifikate verkauft. Der Umsatz aus der Energieproduktion belief sich auf EUR 1.7 Millionen (Vorjahr EUR 0.3 Millionen). Die Energieproduktion ermöglicht die Deckung des Eigenbedarfes, aber auch die Versorgung der nahegelegenen Stadt mit Strom. Die EBITDA-Marge betrug 30.2%.

Ausblick

Nach dem Ausbau der Produktionskapazitäten und der realisierten Umsatzsteigerung im laufenden Jahr, sehen wir für das zweite Halbjahr eine positive Entwicklung. Wir erwarten eine Reduktion des Warenlagers bei leicht erhöhter Produktion. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir eine starke Umsatz- und Rentabilitätssteigerung für das gesamte Geschäftsjahr präsentieren können. Weitere Investitionsprojekte zur Produktivitätssteigerung sowie strategische Wachstumsprojekte sind in der Ausarbeitung, werden dieses Jahr jedoch nicht mehr umgesetzt. (Precious Woods/mc/ps)