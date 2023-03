Selfrag treibt mit 14,3 Mio Franken Ausbau der Waste-to-Value-Aktivitäten weiter voran

Kerzers – Selfrag hat den Abschluss von Finanzierungen in Höhe von über 14,3 Millionen CHF bekannt gegeben. Darin enthalten sind 9,3 Mio. CHF Eigenkapital, das von den Hauptaktionären des Unternehmens bereitgestellt wurde. Darüber hinaus wurden 5,0 Millionen CHF an langfristigen Krediten durch den Technologiefonds und UBS gesichert.

Diese bedeutende Kapitalspritze wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Expansion seiner Waste-to-Value-Aktivitäten weiter zu finanzieren und zu beschleunigen. Das Projekt Centro Uno – eine Schlackenverwertungsanlage mit einer Kapazität von 35’000 Tonnen pro Jahr – in Full-Reuenthal wird voraussichtlich am 17. März 2023 in Betrieb gehen. Das Bewilligungsverfahren für das Schlackenrecyclingprojekt Centro Due (45’000 TPA) in Kerzers ist in vollem Gange und zählt auf die Unterstützung der lokalen und kantonalen Behörden. Selfrag geht davon aus, dass der Bau dieser Anlage im vierten Quartal 2023 beginnen und die Produktion bis Ende 2024 aufgenommen werden kann.

Deponiemenge um 50 % verringern

Angesichts des rapide abnehmenden Deponieraums haben innovative Lösungen zur drastischen Erhöhung der Schlackenverwertungsquoten dringende Priorität. Die Selfrag AG arbeitet unermüdlich an der Umwandlung von Abfällen in Werte, indem sie die Recycling- und Verwertungsquoten verbessert, die CO2-Belastung unseres Planeten reduziert und die zu deponierenden Mengen um 50 % verringert. Das Unternehmen stützt sich auf seine einzigartige und patentierte Technologie sowie auf die Unterstützung einer Vielzahl von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Geschäftspartnern, um die Lücke zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu schliessen.

«Selfrag ist eine exzellente Ergänzung unseres Portfolios von Schweizer Klima-Innovatoren. Selfrags bedeutender Einfluss auf die Umwelt, sein kommerzieller Erfolg und sein unternehmerischer Elan waren überzeugende Argumente, dem Unternehmen eine Kreditgarantie zu gewähren», erklärt Simone Riedel Riley, Leiterin des Technologiefonds der UBS.

«Wir alle bei Selfrag sind stolz darauf, dass wir von unseren Aktionären, dem Technologiefonds und UBS, eine so starke Unterstützung erhalten haben. Diese Finanzierung bestätigt unsere Strategie. Sie wird uns bei der weiteren Umsetzung unseres Geschäftsplans helfen», sagt Anton Affentranger, Executive Chairman von Selfrag. (Selfrag/mc/hfu)

Selfrag