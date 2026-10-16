ClearSpace bekommt Auftrag von der britischen Weltraumagentur (UKSA)

London – ClearSpace wurde von der britischen Weltraumagentur (UKSA) als Hauptauftragnehmer für die Durchführung der ersten staatlich in Auftrag gegebenen Mission zur Beseitigung von Weltraummüll im Vereinigten Königreich, der „UK Active Debris Removal Mission“ (UK ADR), ausgewählt.

Im Rahmen der Mission sollen zwei stillgelegte, in Grossbritannien registrierte Satelliten aus der erdnahen Umlaufbahn entfernt werden, um damit die Fähigkeit unter Beweis zu stellen, Objekte, die nicht für Wartungsarbeiten konzipiert wurden, anzunähern, einzufangen und sicher zu entfernen. UK ADR, dessen Inbetriebnahme für das Jahr 2029 geplant ist, wird wichtige britische Flugerfahrungen in Technologien sammeln, die die Grundlage für künftige Wartungsmissionen im Orbit bilden.

Diese Ernennung stellt einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung der nationalen Fähigkeiten Grossbritanniens im Bereich der Wartung im Orbit dar. Die Mission, die von Grossbritannien aus geleitet und gemeinsam mit Partnern aus dem gesamten britischen Raumfahrtsektor durchgeführt wird, soll fortschrittliche autonome Leit-, Navigations- und Steuerungssysteme sowie Einfangtechnologien demonstrieren, die eine sichere Interaktion mit nicht dafür vorgesehenen Objekten im Orbit ermöglichen. Diese Fähigkeiten sind für die Entwicklung eines breiteren britischen Marktes für Wartung, Montage und Fertigung im Orbit (ISAM) von entscheidender Bedeutung.

Die britische Weltraumministerin Liz Lloyd sagte: „Weltraummüll und Weltraumtrümmer stellen eine immense und wachsende Herausforderung dar, doch dank unseres eigenen Fachwissens ist das Vereinigte Königreich entschlossen, bei den weltweiten Bemühungen zur Säuberung des Weltraums eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Indem wir diese weltweit einzigartige Mission unterstützen, schützen wir die Satelliten, die das moderne Leben ermöglichen – von der Verbindung zu unseren Lieben über die Bereitstellung genauer Wettervorhersagen bis hin zur Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes.“

Luc Piguet, CEO und Mitbegründer von ClearSpace, sagte: „Die Auswahl durch die UKSA als Hauptauftragnehmer für die britische Mission zur Beseitigung von Weltraummüll (UK ADR) ist ein wichtiger Meilenstein für ClearSpace. Die Verantwortung für die Durchführung komplexer Operationen im Orbit für unsere Kunden zu übernehmen, entspricht genau unseren Zielen, und UK ADR setzt dies nun im Auftrag eines nationalen Kunden in die Praxis um. Die Mission reiht sich in ein Portfolio ein, das Inspektionen, Nahbereichseinsätze, das Einfangen von Objekten, die Beseitigung von Weltraummüll und die Verlängerung der Lebensdauer umfasst. Wir freuen uns darauf, bei der Umsetzung eng mit der UKSA zusammenzuarbeiten und die Flugerfahrung aufzubauen, auf die ein künftiger Markt für Dienstleistungen im Orbit angewiesen sein wird.“

Rob Atchison, Geschäftsführer von ClearSpace UK, erklärte: „Das britische ADR-Programm wird hier in Grossbritannien umgesetzt. Unser Team vereint Ingenieure und Spezialisten aus ganz Grossbritannien und Nordirland sowie Verbündete und Partner. Im Laufe des Programms werden wir weitere hochspezialisierte Positionen in den Bereichen Rendezvous- und Annäherungsmanöver, Lenkung, Navigation und Steuerung, Robotik, Raumfahrzeugsysteme und Missionsbetrieb schaffen. Unser nächster Schritt besteht darin, ein Raumfahrzeug zu entwerfen, zu bauen und zu testen, das sich sicher einem Objekt nähern kann, das nie dafür vorgesehen war, eingefangen zu werden, und die Kontrolle darüber zu übernehmen. Wir werden dies gemeinsam mit Partnern aus der gesamten britischen Lieferkette tun und auf einen Start im Jahr 2029 hinarbeiten.“

Dr. Alice Bunn, Co-Direktorin der britischen Weltraumagentur, sagte: „Bei dieser Mission geht es um weit mehr als nur um die Beseitigung von Weltraummüll. Es geht darum, die Fähigkeiten zu entwickeln, die künftige Wartungsarbeiten, Montagen und Fertigungsprozesse im Orbit ermöglichen werden. Die im Rahmen von ADR entwickelten Technologien werden dazu beitragen, die Position Grossbritanniens an der Spitze einer neuen Generation von Weltraumdiensten zu festigen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für Aktivitäten im Weltraum zu sichern.“

Im Rahmen des Vertrags wird UKSA als staatlicher Auftraggeber fungieren, die nationalen Missionsanforderungen festlegen und die Erfüllung dieser Anforderungen überwachen, während ClearSpace als Hauptauftragnehmer für die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung der Mission verantwortlich sein wird. Dieser Ansatz, bei dem der Staat als Auftraggeber auftritt, stellt eine wichtige Entwicklung bei der Beschaffung nationaler Weltraumkapazitäten durch das Vereinigte Königreich dar und geht über die blosse Finanzierung von Innovationen hinaus, hin zu einer Rolle der Regierung als institutioneller Auftraggeber für national wichtige Weltraumdienstleistungen.

Das Modell bietet zudem einen möglichen Weg für künftige nationale Weltraummissionen. Durch die Festlegung klarer operativer Anforderungen und die wettbewerbsorientierte Vergabe von Aufträgen an die Industrie zur Erfüllung dieser Anforderungen kann die Regierung dazu beitragen, die Lücke zwischen Technologieentwicklung und wiederholbaren kommerziellen Dienstleistungen zu schliessen und so eine nachhaltige institutionelle Nachfrage für den wachsenden britischen Sektor der Wartungsdienstleistungen im Orbit zu schaffen.

Die Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung der britischen Weltraumstrategie im September 2026, in der „In-Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing“ (ISAM) als einer von vier vorrangigen Teilsektoren für eine beschleunigte Entwicklung genannt wird, mit dem Ziel, britische Flugerfahrung aufzubauen, die nationalen Kapazitäten zu stärken und wirtschaftlich tragfähige Dienstleistungen zu fördern.

ClearSpace UK baut seine Kompetenzen in den Bereichen Technik, Programmmanagement und Industrie aus, um britische ADR-Missionen und künftige Wartungsmissionen im Orbit durchzuführen. Aufbauend auf den Erfahrungen von ClearSpace bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Rendezvous und Erfassung wird das britische Team mit Partnern aus der gesamten nationalen Lieferkette zusammenarbeiten, um das inländische Fachwissen zu stärken, hochspezialisierte Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die industriellen Kapazitäten aufzubauen, die zur Unterstützung künftiger Dienstleistungen im Orbit erforderlich sind.

UK ADR soll im Jahr 2029 mit den aktiven Massnahmen zur Beseitigung von Weltraummüll beginnen, vorbehaltlich der endgültigen Missions- und Startplanung. (Clearspace/mc/hfu)