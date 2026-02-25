Venture Kick will bis 2035 rund 3000 Startups fördern

Basel – Die Förderinitiative Venture Kick will ihre Aktivitäten in den kommenden Jahren ausbauen. Bis 2035 sollen insgesamt 3000 Startups unterstützt werden. Die Jungunternehmen sollen kumulativ 50 Milliarden Franken an Kapital aufnehmen und rund 100’000 Arbeitsplätze schaffen.

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Venture Kick 1271 Projekte gefördert und dafür selbst insgesamt 103 Millionen Franken in Start-ups in einer frühen Phase mit Forschungsbezug investiert, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. In mehr als 720 Jurysitzungen wurden 986 Unternehmen gegründet. Diese haben nach Angaben der Initiative 16’108 Arbeitsplätze geschaffen und 10,2 Milliarden Franken an Folgefinanzierungen eingesammelt.

Die Überlebensrate der geförderten Unternehmen wird mit 84 Prozent angegeben. Zum Vergleich: Rund die Hälfte aller Start-ups weltweit stellt demnach innerhalb von fünf Jahren den Betrieb ein. Venture Kick verweist in diesem Zusammenhang auf ihren Förderprozess und die Begleitung der Gründerteams.

Für 2026 kündigt Venture Kick eine Erhöhung der Anzahl geförderter Projekte um 15 Prozent an. Grundlage dafür sei die Unterstützung durch Stiftungen und private Förderer. Mit dem geplanten Ausbau sollen zusätzliche Forschungsteams Mittel und Begleitung für die Umsetzung ihrer Vorhaben erhalten. (awp/mc/pg)

Venture Kick Report 2025