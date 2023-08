Booking.com präsentiert die zehn Dos and Don’ts on Bord – Gemeinsam für ein angenehmes Flugerlebnis

Mit steigender Reisefreude und zunehmender Bereitschaft der Schweizer Reisenden, auch längere Flugreisen anzutreten, geraten beliebte Reiseziele wie Paris, Barcelona, London, Lissabon und Rom verstärkt ins Blickfeld. Laut aktueller Spätsommer-Daten* von Booking.com haben sich diese Städte in den Präferenzen der Schweizerinnen und Schweizer nach oben katapultiert. Selbst Tokio verzeichnet bei den Suchdaten einen bemerkenswerten Aufstieg von Platz 487 auf den 23. Platz im Vergleich zum Spätsommer 2022. Diese beachtliche Entwicklung unterstreicht den anhaltenden Trend zum vermehrten Flugreisevergnügen.

Jedoch plant sich eine Reise mit Flug und Unterkunft nicht von alleine. Am bequemsten geht das über die Booking.com Plattform. Immer mehr Menschen nutzen diesen Vorteil, der es Reisenden ermöglicht, die gesamte Reise an einem Ort zu organisieren, von Informationen über Aktivitäten vor Ort, inklusive Informationen zu LGBTQ+, Angebote für Kinder und Informationen zur Nachhaltigkeit, bis hin zur Buchung nicht nur der Unterkunft, sondern auch des Flugs und des Taxitransfers.

Nach der Buchung ist vor dem Abflug: Damit vom Start bis zur Ankunft alles glattläuft, präsentiert Booking.com heute eine sorgfältig zusammengestellte Liste wertvoller Dos and Don’ts an Bord eines Fliegers, die dazu beitragen sollen, die Reise von Anfang bis Ende angenehm und entspannt verlaufen zu lassen.

Fliegen mit Stil und Smiles: Beim Einsteigen geht es nicht darum, wer als Erstes an Bord ist, sondern, dass alle gemeinsam ans Ziel kommen. Passagierinnen und Passagiere sollten daher Mitreisenden den Vortritt gewähren und auf Drängeln und Schubsen verzichten. Denn das Flugzeug hebt dadurch nicht früher ab.

Greetings from the Aisle: Ein freundliches „Grüezi» zu den Sitznachbarinnen und -nachbarn trägt zu einer positiven Atmosphäre bei. Schliesslich teilen sich alle Passagiere den Flieger für eine gewisse Zeit miteinander. Ein kurzer Gruss kann also den Beginn einer angenehmen Reise markieren.

Teamwork über den Wolken: Sollten Reisende mitbekommen, dass andere Mitreisende Schwierigkeiten haben, ihr Gepäck zu verstauen, würde es sie bestimmt sehr freuen, wenn andere ihnen Hilfe anbieten. Eine kleine Geste kann grosse Erleichterung bringen und den Reisebeginn erleichtern.

Snore-Stopper mit Stil: Falls Sitznachbarinnen und -nachbarn schnarchen, sollten Reisende mit Sensibilität vorgehen. Ein freundlicher Hinweis erspart eine peinliche Situation. Reisende sollten im Hinterkopf behalten, dass eine freundliche Kommunikation zu einem angenehmen Flugerlebnis für alle führt.

Kleine Gesten, grosse Sonne: Ein Lächeln, eine freundliche Frage oder eine aufmunternde Bemerkung können den Flug für alle Reisenden angenehmer machen. Kleine Gesten der Freundlichkeit schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens.

Elbow Room im Einklang: Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten Reisende die Armlehnen mit ihren Sitznachbarinnen und -nachbarn teilen und den Raum der anderen respektieren, um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten.

Chatter-Check im Himmel: Während lange Flüge eine grossartige Gelegenheit für Gespräche bieten, sollten Reisende darauf achten, auch die Interessen von Sitznachbarn zu berücksichtigen und nicht aus Versehen in einen Monolog zu verfallen.

Drücken statt ziehen: Anstelle an der Uniform des Kabinenpersonals zu ziehen, sollten Reisende den Passagierrufknopf nutzen, wenn sie die Aufmerksamkeit des Kabinenpersonals benötigen. Es sollte stets die Privatsphäre des Kabinenpersonals respektiert und ein höflicher Umgang mit ihnen gepflegt werden. Vielleicht springt für Reisende ja ein Guetzli dabei raus.

Duft-Diplomatie in der Luft: Reisende sollten aufdringliche Parfüms oder unangenehmen Körpergeruch vermeiden, um Mitreisende nicht zu belästigen. Denn alle Reisenden möchten die Reise in angenehmer Luftqualität geniessen können.

Platz zum Glänzen: Reisende sollten auf den Sicherheitsabstand zu Sitznachbar*innen achten, um eine bequeme Reise für alle zu gewährleisten. Sollten Reisende mehr Platz benötigen, ist es ratsam, direkt zwei Plätze zu buchen, um die Bequemlichkeit aller Mitreisenden zu respektieren.

Mit diesen einfachen Tipps können wir gemeinsam dazu beitragen, dass Fliegen nicht nur ein effizientes, sondern auch ein angenehmes Erlebnis für jeden Reisenden ist.

Weitere Tipps sind auf Booking.com zu finden. (Booking.com)