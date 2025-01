Diese neuen Luxuszüge gehen dieses Jahr an den Start

Kreuzfahrten auf Schienen in luxuriösen Schlafwagen boomen. Standen viele Züge in der Pandemie still, ist nun eine «Retrobahn-Romantik» entstanden: Man ist wie früher unterwegs, nur mit heutigem Komfort.

Manchmal kann ein Schlafwagen der behaglichste Ort der Welt sein: eine Leselampe, ein frisch bezogenes Bett, ein Aufhänger für Taschenuhren, draussen ziehen Bilderbuchlandschaften vorbei. Der Venice Simplon-Orient-Express wirkt wie ein Relikt aus einer verlorenen Zeit – er geht zurück auf das Jahr 1883, als der Belgier Georges Nagelsmackers den Express d’Orient erfand, seit 1982 ist er für den Nobelreisekonzern Belmond auf verschiedenen Routen unterwegs.

Im Mai 2025 kommt eine neue hinzu: Paris–Florenz. Alles fällt an Bord von einem ab. Das sollte es auch: Ab 11.300 Euro kostet die viertägige Kurzreise – Einsteigen in der französischen Kapitale, Aufwachen in der Toskana, nach einer Nacht im Zug werden zwei Nächte im ebenfalls zu Belmond gehörenden Nobelhotel „Castello di Casole“ drangehängt. Dieses Package ist ein Beispiel dafür, dass langsame Luxuszugreisen auch zu stolzen Preisen gerade einen Boom erleben.

