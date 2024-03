Flughafen Zürich erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet

Zürich – Der Flughafen Zürich ist auch in diesem Jahr zum besten Flughafen Europas gekürt worden. Sowohl beim Airport Service Quality (ASQ) Award als auch beim World Travel Award erreichte er erneut den ersten Platz in seiner Kategorie.

Den World Travel Award gewinnt der Flughafen Zürich damit bereits zum 21. Mal in Folge. Für den ASQ Award ist der Flughafen Zürich in der Kategorie «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» seit 2018 ungeschlagen.

Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben und basiert auf Kundenbefragungen. Die Umfrage beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Infrastruktur, Verpflegungsmöglichkeiten oder Hygienemassnahmen.

Der World Travel Award wird ebenfalls jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben. Der Preis wird nach der Nominierung durch das World-Travel-Award-Komitee über ein Online-Voting vergeben. Für die Nominierung werden jeweils nebst der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich bewertet. (mc/pg)