«Lush Life»: Zara Larsson mit elf Jahren Verspätung auf Platz eins
Sängerin Larsson: Den Moment geniessen. (Foto: Terje Dokken / Gonzales Photo / IMAGO / SPIEGEL)
TikTok tanzt zu «Lush Life» und beschert Zara Larsson in Deutschland einen späten Überraschungs-Hit: Die Schwedin steht mit einem Song aus dem Jahr 2015 plötzlich auf Platz eins der deutschen Charts.

Zara Larsson hat mit ihrem Welthit «Lush Life» elf Jahre nach dessen Veröffentlichung Platz eins der deutschen Single-Charts erobert. Und damit Superstar Taylor Swift vom Thron gestossen.

Auslöser für den plötzlichen Nummer-eins-Erfolg waren ein Nostalgie-Hype auf Social Media – insbesondere die Generation Y träumt sich dort ins Jahr 2016 zurück – sowie ein millionenfach geteiltes Video. Es zeigt einen Fan, der während ihrer aktuellen »Midnight Sun Tour« gemeinsam mit Larsson eine Choreografie zu «Lush Life» performt.

Larssons Song habe lange warten müssen, bis er nun erstmals die Spitze erobert habe, erklärten auch die Charts-Ermittler von GfK Entertainment: «Ursprünglich im Herbst 2015 eingestiegen, viele Wochen in den Top Ten gestanden, anschliessend neun Jahre nicht platziert, dann durch ein TikTok-Video wieder populär geworden, steht der Ohrwurm nun vor Taylor Swifts ‚The Fate Of Ophelia‘ und Rayes ‚Where Is My Husband!‘.» Es sei Larssons zweiter Nummer-eins-Hit nach dem gemeinsam mit David Guetta entstandenen «This One’s For You».

