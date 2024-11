Das sind die besten Airlines und Flughäfen der Welt

Swiss und Edelweiss erweitern Streckenangebot im Sommer 2025

Neu fliegen die Swiss-Maschinen ab Zürich im Sommerhalbjahr nach Niš (Serbien), Heringsdorf (Usedom) und Montpellier. Edelweiss fliegt Bristol, Calvi auf Korsika, Tiflis in Georgien, Terceira auf den Azoren und Zadar in Kroatien an.