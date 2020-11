„Winter of Oceans“ im Januar bei ARTE

Strassburg – Im Rahmen des Programmschwerpunkts „Winter of Oceans“ beleuchtet der Kulturkanal ARTE im Januar 2021 die vielfältigen Facetten der Weltmeere in Dokumentationen, Reportagen und preisgekrönten Spielfilmen.

Ab dem 16. Januar 2021 begibt sich ARTE mit dem „Winter of Oceans“ zwei Wochen lang auf hohe See und spürt dem Meer als Quell des Lebens, Ursprung von Mythen und Sagen, Schauplatz legendärer Schlachten oder bedrohtem Biotop und Forschungsgegenstand nach.

Die ZuschauerInnen erwarten markante Spielfilme wie die starbesetzte Komödie „Die Tiefseetaucher“ von Wes Anderson oder „Whale Rider“ von Niki Caro. Im wilden Wellengang vor Gibraltar erzählt die preisgekrönte ARTE-Koproduktion „Styx“ vom Ringen um Hilfe einer in Lebensgefahr schwebenden Besatzung auf dem offenen Meer und Kirk Douglas gibt sich als aufbrausender Wikingerprinz im Kultfilm „The Vikings“ die Ehre. Die legendäre Bootsbesatzung eines deutschen Films steht wiederum im Mittelpunkt der Dokumentation „Das Boot Revisited – Auf der Suche nach der Crew der U96“.

Das Meer als Kriegsschauplatz wird ARTE unter anderem in der Dokumentation „In den Fängen der Wikinger“ sowie dem zweiteiligen Dokumentarfilm „U-Boote. Die Geschichte einer Waffe“ beleuchten. Einem Mysterium der deutschen Geschichte geht ausserdem „Kommando Selbstzerstörung: Der Untergang der Kaiserlichen Flotte“ auf den Grund: der willentlichen Versenkung der Schlachtschiffflotte des Deutschen Kaiserreichs zum Ende des Ersten Weltkriegs.

In Reportagen und Dokumentationen nimmt ARTE zudem das Leben im ältesten Biotop der Erde in den Blick, das bis heute in weiten Teilen noch immer unerforscht ist. So deckt die Dokumentation „Haie und ihre Geheimnisse“ das beschwerliche und oft unterschätzte Leben der gefürchteten Fische auf.

Fehlen in einem „Winter of Oceans“ darf natürlich nicht das Verhältnis der Menschen zu den Meeren: Steigende Meeresspiegel, bleichende Korallenriffe, Überfischung, Plastikmüll und Tiefsee-Bergbau fordern UmweltschützerInnen und WissenschaftlerInnen heraus. ARTE thematisiert dies in diversen Dokumentarfilmen und geht dringenden Fragen auf den Grund, unter anderem in der Wissenschaftsdokumentation „Die Rettung der Korallen“, die die Hoffnung spendenden „Superkorallen“ vorstellt, die auch in wärmerem Wasser überleben können.

Zudem zeigt ARTE die Lebensweise verschiedener Meeresvölker und Sendungen rund ums Surfen sowie die Beziehung zwischen der Kunst und dem Meer. (ARTE/mc/pg)

ARTE Winter of Oceans