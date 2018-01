Zürich – Die Stimmung bei den exportorientierten Schweizer KMU ist seit Beginn der Erhebung im Jahr 2010 auf Rekordniveau. Gemäss der aktuellen Umfrage von Switzerland Global Enterprise (S-GE) zur Exportstimmung rechnen rund 62% aller KMU auch im 1. Quartal 2018 mit weiter steigenden Exporten. Der positive Trend aus dem Vorjahr setzt sich somit fort.

Ein ähnlich positives Bild liefert das Credit Suisse Exportbarometer, welches erneut weit in der Wachstumszone liegt. Die Credit Suisse rechnet für 2018 mit einem Exportwachstum von plus 4%. Getrieben wird diese Zunahme vom breit abgestützten Industriewachstum in Europa und den USA. Positiv ist auch der Ausblick auf die Währungseffekte: Schweizer KMU profitieren von einem stärkeren Euro genauso wie von der in den wichtigsten Absatzmärkten höheren Inflation.

Sascha Jucker, Ökonom bei der Credit Suisse, sagt dazu: «Die Exportaussichten für 2018 sind ausgezeichnet. Das Credit Suisse-Exportbarometer liegt auf einem höheren Stand als in den Boomjahren 2004 bis 2007. Wir gehen davon aus, dass die Erstarkung des Euro auch 2018 anhält. Das und eine höhere Inflation in den wichtigsten Absatzmärkten hilft zusätzlich, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer KMU zu stärken.»

Alberto Silini, Leiter Beratung bei Switzerland Global Enterprise (S-GE), stellt fest: «Eine Exportstimmung auf Rekordniveau spiegelt die hervorragende Ausgangslage für Schweizer KMU. Vor allem die MEM-Industrie darf wohl auf einen starken Aufschwung hoffen, nachdem sie in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Für die Exporteure bleibt Deutschland mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt. Die exzellenten Aussichten bieten den KMU jetzt aber auch eine ideale Gelegenheit, neue Märkte zu entdecken.»

