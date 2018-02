Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Montagmittag eine leichte Aufwärtstendenz. Nach der unspektakulären Vorwoche mit einem leicht negativen Wochensaldo nimmt der SMI damit wieder einen Anlauf auf die Marke von 9’000 Punkten. Allerdings konnte der Leitindex die Höchststände aus dem frühen Geschäft nicht ganz halten. Etwas Schwung kam zum Wochenstart von den sehr starken US-Börsen vom Freitag, wo rückläufige Zinsen für Staatsanleihen die Stimmung wieder steigen liess. Ob dies nachhaltig ist, könnten weitere Inflationsdaten aus den USA im Verlauf der Woche zeigen.

Die anhaltende Volatilität an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche zeige, dass die Unsicherheit der Investoren über die Weiterentwicklung der Fundamentaldaten der Unternehmen weiterhin gross sei, heisst es in einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank. Insgesamt seien die Kursschwankungen als Fortsetzung der Konsolidierung des längerfristigen Aufwärtstrends zu deuten. Denn die jüngste Korrektur sei nicht der Furcht vor einem globalen konjunkturellen Abschwung entsprungen, sondern sei lediglich eine Bewertungskorrektur.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.10 Uhr 0,28% höher bei 8’973,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,21% auf 1’478,29 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32% auf 10’338,55 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

An der Tabellenspitze befinden sich mit etwas Abstand Aryzta (+2,2%). Dahinter liegen bereits Nestlé (+0,8%), welche damit den tendenziell leicht abbröckelnden Gesamtmarkt sehr gut stützen.

Auch Sika (+0,7%) sind gut gesucht. Diese hatten allerdings vor dem Wochenende zwei Tage in Folge an Terrain eingebüsst. Am an sich starken Ergebnis vom Freitag bemängelten die Investoren insbesondere die geringe Höhe der geplanten Dividendenausschüttung. Zum Wochenstart hat nun Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Das operative Momentum dürfte für Sika weiterhin stark bleiben, hiess es unter anderem zur Begründung.

Im Bereich jeweils +0,5% oder knapp darunter bewegen sich Givaudan, Swiss Life im Vorfeld des Jahresergebnisses vom morgigen Dienstag sowie UBS oder Richemont.

Etwas im Fokus stehen Zurich (+0,2%), welche nach einer am Sonntagabend bekanntgegebenen Akquisition in Südamerika damit allerdings lediglich im breiten Mittelfeld rangieren. Zurich Insurance kauft von der australischen QBE Insurance Group deren Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Mexiko. Der Übernahmepreis für die Bruttoprämien im Umfang von 790 Mio USD liegt bei 409 Mio USD. In ersten Kommentaren heisst es dazu, dies sei eine gut passende Ergänzungsakquisition, welche nach erfolgreicher Integration vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweise.

Wenig verändert zeigen sich Novartis (+0,2%) und Roche (+0,1%). Für die beiden Pharmatitel hat Jefferies jeweils das Kursziel etwas nach unten angepasst, die Empfehlung „Buy“ aber bestätigt.

Am Tabellenende stehen LafargeHolcim (-0,5%). Die Aktien des Zementkonzerns wurden von der Deutschen Bank mit „Hold“ bestätigt, das Kursziel wurde aber zurückgenommen. Swiss Re (+0,1%) haben nach der starken Performance vom Freitag im Anschluss an ein gutes Jahresergebnis nach negativem Start in den Handelstag in die Gewinnzone gewechselt.

Im breiten Markt setzen Temenos (+4,9%) zu einem ersten Erholungsversuch an nach der sehr schwachen Vorwoche im Zusammenhang mit den Plänen zur Akquisition der britischen Fidessa. Die Papiere profitieren auch von einer Kurszielerhöhung durch Vontobel.

Orascom (+6,0%) erhalten von der Ankündigung von nicht-strategischen Verkäufen Auftrieb. Der Verkauf führt demnach zu einer Schuldenreduktion um gut 55 Mio CHF und zu einer Zinsersparnis. Huber+Suhner (+2,4%) werden von einer positiven Empfehlung in der „Finanz und Wirtschaft“ etwas gestützt.

Sehr gesucht sind auch die Aktien des Cybersecurity-Unternehmens Wisekey (+10%) nach Lancierung einer Sicherheitslösung für mobiles Bezahlen mit Kryptowährungen.

AMS fallen mit einem Minus von 2,4% gegen den Trend auf. Das Unternehmen hat die Eckdaten für die bereits angekündigte Wandelanleihe bekanntgegeben. (awp/mc/pg)

