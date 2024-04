CH-Verlauf: Vor dem Wochenende auf Erholungskurs

Zürich – An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Nach den Vortagesverlusten geht es mit den Kursen am Freitag mehrheitlich nach oben. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung. Dabei können die Schwergewichte Nestlé und Roche GS, die zuletzt wegen enttäuschenden Quartalsberichten unter Druck geraten waren, ein wenig verlorenes Terrain zurückerobern.

Für zusätzliche Unterstützung sorgen die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft. Dies dränge die schwachen Ergebnisse der Branchenvertreter Meta und IBM wieder etwas in den Hintergrund, heisst es am Markt. Wie stark die Erholung letztlich aber ausfällt und ob es für eine positive Wochenbilanz reicht, hängt laut Händlern auch von den US-Daten ab, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Mit dem PCE-Deflator, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank, werden weitere Preisdaten veröffentlicht. Der am Vortag veröffentlichte BIP-Deflator, der die rein binnenwirtschaftliche Inflationsentwicklung in den USA anzeigt, war stark gestiegen.

Der Leitindex SMI notiert um 11.10 Uhr um 0,36 Prozent höher auf 11’301,20 Punkten und damit klar unter dem Tageshoch von 11’357 Punkten. Vor einer Woche stand der SMI bei 11’296 Punkten.

Der SLI Index, der die 30 wichtigsten Aktien enthält, gewinnt 0,53 Prozent auf 1847,91 und der breite SPI 0,44 Prozent auf 15’081,86 Zähler. Von den SLI-Werten werden 22 zu höheren und acht zu tieferen Kursen gehandelt.

An der Spitze der Gewinner stehen Kühne + Nagel (+2,5%). Händler verweisen auf die Aktienkäufe eines nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieds. Dies sei ein Signal, dass die Aktie zuletzt wohl etwas gar stark unter die Räder geraten sei, sagt ein Händler.

Sika (+2,5%) machen den Kursrutsch vom Vortag mehr als wett. Ein Grund dafür könnte ein positiver Kommentar des Brokers Stifel sein, der das Kursziel auf 275 von 245 Franken klar erhöht hat. In ihrem Sog gewinnen auch die ebenfalls baunahen Geberit (+1,8%) und Holcim (+0,9%) an Wert.

Gesucht sind ausserdem Technologiewerte wie VAT (+2,0%), Comet (+1,9%), Inficon (+1,3%) und U-Blox (+0,9%) sowie Wachstumstitel wie Partners Group (+1,9%), Straumann (+1,8%) und Lonza (+1,4%). Sie würden im Zuge der höher erwarteten US-Technologiewerte gekauft, heisst es.

Bei den defensiven Schwergewichten, die dem Gesamtmarkt in der zu Ende gehenden Woche ihren Stempel aufgedrückt hatten, kommt es zu Gegenbewegungen. Während Nestlé (+0,3%) und Roche GS (+0,4%) einen kleinen Teil der jüngsten Verluste nach Zahlen aufholen, kommt es bei Novartis (-0,5%) zu Gewinnmitnahmen nach den starken Vortagen.

Im Fokus stehen zudem die Aktien von SGS (+0,3%), die allerdings einen etwas erratischen Kursverlauf aufweisen. Nach frühen Gewinnen ging es zunächst bergab, bevor sich dann der Kurs wieder erholte. Der Prüfkonzern ist im ersten Quartal organisch stärker gewachsen als erwartet, hat aber beim Umsatz leicht enttäuscht. Der Markt habe zunächst wohl nicht recht gewusst, wie der Bericht, in dem es Licht und Schatten gebe, zu werten sei, meint ein Händler.

Schwächer notieren die eher defensiven Swisscom (-0,6%) sowie die Versicherer Zurich (-0,5%) und Swiss Re (-0,2%) und der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli (PS -1,1%). Bei SIG (-1,6% oder -0,30 Fr,) macht sich die Dividende von 0,48 Franken bemerkbar.

Auf den hinteren Rängen fallen AMS Osram (+2,8%) auf. Der Halbleiterhersteller hat Quartalszahlen veröffentlicht, die allerdings von vielen Sondereffekten geprägt sind.

Idorsia steigen um 7,0 Prozent. Dem Biotechunternehmen hilft die Aussicht auf eine baldige Zulassung des Wirkstoffs Aprocitentan in der EU.

Clariant (+2,1%) werden vor den anstehenden Zahlen gekauft, wie es heisst. Zudem hat Barclays das Kursziel erhöht.

Die Titel der schwer angeschlagenen Hochdorf Holding (-9,4%) geben weiter nach. (awp/mc/pg)

