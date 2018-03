Sydney – Zwischen Australien und Europa gibt es seit dem Wochenende erstmals regelmässige Nonstop-Linienflüge. Eine Boeing 787-9 („Dreamliner“) der australischen Fluggesellschaft Qantas landete am Sonntagmorgen in London Heathrow. Der Qantas Flug QF9 brauchte für die rund 14’500 Kilometer lange Reise von Perth an der australischen Westküste bis nach London mehr als 17 Stunden.

Der „Dreamliner“ wurde speziell für den Perth-London-Flug ausgestattet. Die Kapazität des Flugzeugs wurde nach Angaben der Gesellschaft auf 236 Sitze reduziert, um mehr Beinfreiheit zu bieten. Sonst haben in diesem Flugzeugtyp 300 Passagiere Platz. An Bord der Maschine waren beim ersten Flug nach Angaben der Airline mehr als 200 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder.

Qantas will direkt von Sydney nach London fliegen

Mit exakt 14’498 Kilometern ist QF9 nach Angaben von Qantas der aktuell drittlängste kommerzielle Flug der Welt. Qantas plant bis 2022 auch Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London. Qantas-Chef Alan Joyce forderte sowohl Boeing als auch Airbus auf, ein Flugzeug zu bauen, das nonstop von Sydney nach London und New York fliegen könne.

Als längster Nonstop-Flug der Welt gilt die 15’140 Kilometer lange Strecke der Air India zwischen Neu Delhi und San Francisco. (awp/mc/pg)

Qantas