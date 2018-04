New York – Die grösste US-Bank JPMorgan Chase hat zu Jahresbeginn von der Unruhe an den Finanzmärkten und steigenden Zinsen profitiert. Der Gewinn im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf unterm Strich 8,7 Milliarden Dollar. Dabei profitierte die Bank auch von geringeren Steuern nach der Reform von US-Präsident Donald Trump sowie geringeren Rückstellungen für faule Kredite. Auch die Citigroup und Wells Fargo legten deutlich zu.

„Unsere Geschäfte laufen quer durch alle Sparten gut“, erklärte Bankchef Jamie Dimon. „Die Weltwirtschaft läuft weiter rund, und wir bleiben zuversichtlich, was die Auswirkungen der Steuerreform in den USA angeht.“ Die Erträge – die kompletten Einnahmen der Bank – stiegen im ersten Quartal um 12 Prozent auf 27,9 Milliarden Dollar. Damit lief das Geschäft auch besser als von Analysten erwartet.

Aktie hat Rekordwert wieder im Visier

Vorbörslich legte der Kurs um ein gut 1 Prozent zu auf 114,60 Dollar. Damit rückt das im Februar erreichte Rekordhoch von 119,33 Dollar wieder in greifbare Nähe. Zum letzten Schlusskurs war JPMorgan an der Börse umgerechnet 313 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: Die verlustreiche Deutsche Bank kommt auf einen Börsenwert von knapp 25 Milliarden Euro.

Wegen der weltpolitischen Spannungen hatten sich viele Investoren zu Jahresbeginn neu positioniert. Am An- und Verkauf von Wertpapieren verdienen die Banken über Gebühren mit. Zudem kamen der Bank die gestiegenen Zinsen in den USA zugute, weil dies das Geldverleihen einträglicher macht.

Einnahmen im Aktienhandel steigen

Während die Erträge im wichtigen Handelsgeschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Quartal um 8 Prozent anzogen, verbesserten sich die Einnahmen im etwa halb so grossen Aktienhandel um satte 25 Prozent. Mit dem Investmentbanking im engeren Sinne – wozu etwa die Beratung bei Börsengängen zählt – nahm die Bank indes weniger ein. Das Kapitalmarktgeschäft ist für JPMorgan die einträglichste Sparte, wobei das Privatkundengeschäft im ersten Quartal deutlich aufgeholt hat. Es steuerte 3,3 Milliarden Dollar zum Gewinn bei. Aus dem Kapitalmarktgeschäft kamen knapp 4,0 Milliarden Dollar. Den grössten Gewinnsprung aller Sparten verzeichnete indes die Vermögensverwaltung mit einer Verdopplung auf 770 Millionen Dollar.

Citigroup profitiert doppelt von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat der Citigroup im Auftaktquartal gleich doppelt unter die Arme gegriffen und ihr ein Gewinnplus beschert. Zum einen zettelte Trump einen globalen Handelskrieg an, der die Nervosität an den Finanzmärkten steigen liess und der Grossbank im Aktienhandel deutlich höhere Einnahmen sicherte. Zum anderen machten sich die von Trump gesenkten Unternehmenssteuern bemerkbar.

Unter dem Strich kam die Citigroup damit im ersten Quartal auf einen Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar, was 13 Prozent mehr war als im Vorjahreszeitraum, wie der Rivale von JPMorgan Chase und Wells Fargo am Freitag in New York mitteilte. Das war der grösste prozentuale Anstieg seit drei Jahren. Die Bank schnitt damit auch besser ab als Analysten erwartet hatten. Vorbörslich stieg der Kurs um ein halbes Prozent.

Die Citigroup profitierte dabei ein ums andere Mal von ihrer breiten Aufstellung: Neben dem einträglichen Kapitalmarktgeschäft erwies sich auch das Privatkundengeschäft im Auftaktquartal als Gewinnbringer. Die steigenden Zinsen in den USA machen das Geldverleihen profitabler. Insgesamt stiegen die Einnahmen der Bank – die sogenannten Erträge – um 3 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar.

Wells Fargo steigert Quartalsgewinn überraschend deutlich

Und auch die Grossbank Wells Fargo hat im ersten Quartal deutlich besser verdient als erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um sechs Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. Wells Fargo betonte jedoch, dass es sich um ein vorläufiges Ergebnis handele, das sich je nach der Höhe eines Vergleichs mit US-Aufsichtsbehörden noch ändern könnte. Die Bank verhandelt derzeit nach einem Skandal um fingierte Konten und andere dubiose Geschäftspraktiken mit Regulierern über das Strafmass.

Die Bilanz profitierte zu Jahresbeginn von der deutlichen Senkung der Unternehmenssteuern in den USA. Im Tagesgeschäft mussten hingegen Abstriche gemacht werden: Die Erträge – die gesamten Einnahmen – schrumpften um zwei Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar.

Wells Fargo konzentriert sich vor allem aufs Kreditgeschäft, wo es trotz steigender Zinsen zuletzt eher schleppend lief. Das Institut verzichtet auf umfassendes Investmentbanking und Wertpapierhandel – Geschäftsbereiche, von denen Konkurrenten jüngst profitierten. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten deutlich, was den Aktienkurs vorbörslich steigen liess. (awp/mc/pg)

