Zürich – Der schweizweit grösste unabhängige Hypothekenvermittler MoneyPark ernennt Leo Spichiger zum neuen Regionalleiter für Zürich. Thomas Dörflinger, Leiter der MoneyPark-Filiale in Basel, übernimmt zusätzlich die Marktgebietsleitung beider Basel. Damit passt MoneyPark seine Strukturen dem weiteren Ausbau der Beratungskapazitäten in der Deutschschweiz an.

Thomas Dörflinger kam Anfang 2017 als Hypothekarexperte von der Raiffeisenbank zu MoneyPark und baute die Filiale in Basel erfolgreich auf. Dörflinger verfügt über mehr als zehn Jahre Finanzerfahrung. Als Marktgebietsleiter für Basel und Baselland verantwortet er künftig neben der Filiale in der Stadt Basel auch die Niederlassung in Gelterkinden und in Möhlin. Er rapportiert direkt an Jörg Müller, Regionalleiter Mitte-West, der die Region seit Anfang 2017 leitet. «Ich freue mich darauf, unser umfassendes und persönliches Beratungsangebot in Basel und Baselland weiter zu etablieren», erklärt Dörflinger. «Es ist auch ein ganz klares Bekenntnis zur Region, das freut mich als Basler natürlich besonders», so Dörflinger weiter.

Leo Spichiger stiess 2015 von der ZKB, wo er zuletzt als Geschäftskundenbetreuer tätig war, zu MoneyPark. Seither hat der Hypothekarexperte verschiedene Stationen innerhalb des Unternehmens durchlaufen und war zuletzt Marktgebietsleiter für Zürich und den Zürichsee. Nun verantwortet Spichiger mit der Region Zürich die grösste von insgesamt drei Regionen in der Deutschschweiz und treibt den weiteren Ausbau der Marktaktivitäten in den derzeit vier Filialen in der Region voran. Spichiger sagt über den nächsten Schritt in seiner Karriere: «Ich freue mich natürlich besonders, die Beratungskapazitäten von MoneyPark in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den beiden anderen Regionen der Deutschschweiz noch stärker bekannt zu machen. Damit noch mehr Kunden von unserer unabhängigen und umfassenden Beratung − auch unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten und Fragen zur nachhaltigen Finanzierung − profitieren können.» (MoneyPark/mc)

MoneyPark bietet die modernste Hypothekarberatung der Schweiz mit maximaler Transparenz, grösster Auswahl und besten Zinsen. Dank des Vertrauens von über 50'000 zufriedenen Kunden ist MoneyPark die klare Nr. 1 der unabhängigen Hypo-Vermittler. MoneyPark offeriert Hypothekarprodukte von mehr als 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

