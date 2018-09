Zürich – Avaloq, der führende globale Anbieter von Software as a Service (SaaS)- und Business Process as a Service (BPaaS)-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter, hat ein Upgrade seiner offenen Softwarearchitektur durchgeführt. Die neue Softwarearchitektur von Avaloq besteht hauptsächlich aus Self-contained Systems, die Banken und Vermögensverwalter ganz einfach einzeln implementieren können. Kunden von Avaloq profitieren von einer grösseren geschäftlichen Agilität und Skalierbarkeit, einer beschleunigten Time-to-Market und einem verminderten Risiko.

Das Upgrade der offenen Softwarearchitektur von Avaloq ermöglicht Finanzinstituten die Konsolidierung von IT-Betrieb auf einer einzigen Plattform. Auf diese Weise können Avaloq-Kunden Applikationen von Avaloq und Drittanbietern, wie beispielsweise Output-Management-Systeme, in der gesamten internen Infrastruktur konsistenter entwickeln, bereitstellen und betreiben.

Gemeinsam mit Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, vereinfacht und standardisiert Avaloq die Bereitstellung und den Betrieb von Softwarekomponenten mithilfe der Kubernetes (1)-Applikationsplattform Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift ist die branchenweit umfassendste Kubernetes-Plattform für Unternehmen für den Betrieb von cloudnativen Applikationen. Die Zusammenarbeit mit Red Hat spiegelt das Engagement von Avaloq in der Förderung von cloudbasierten Prozessen und der Bereitstellung von marktführenden Lösungen für seine Kunden wider.

Die Schlüsselkomponenten der offenen Softwarearchitektur von Avaloq sind Self-contained Systems und Microservices (2), die als Docker (3)-Container bereitgestellt und von Kubernetes orchestriert werden. Jedes Self-contained System wird für einen bestimmten Geschäftsaspekt entwickelt, wie zum Beispiel das Goal-based Wealth Management. Der modulare Ansatz von Avaloq ermöglicht es Finanzinstituten, die Self-contained Systems sowie Microservices einzeln und unabhängig voneinander zu implementieren und zu aktualisieren und sich auf die Produkt- und Servicebereiche zu konzentrieren, die den grössten Beitrag zu Wachstum und Wertschöpfung des Unternehmens leisten. Die auf Kubernetes basierte Red Hat OpenShift Container-Plattform ist bereits im Einsatz. Avaloq und Red Hat werden den Übergang von bestehenden Plattformen zu OpenShift unterstützen und Schulungen sowie Consulting anbieten, um Nutzern die Vorteile dieser neuen Plattform näherzubringen.

«Dieses Upgrade unserer Architekturstrategie ist ein transformatorischer Moment in der Entwicklung von Avaloqs Software. Es ermöglicht Kunden, die Vorteile wichtiger digitaler Trends im Finanzsektor zu nutzen. Dank der Zusammenarbeit mit Red Hat profitieren Kunden von erstklassigen Lösungen, welche die wachsenden Anforderungen ihrer eigenen globalen Kunden erfüllen. So werden die Integration und Implementation neuer Applikationen, Prozesse und Services sehr viel einfacher, und gleichzeitig ist ein konsistenter weltweiter Support gewährleistet», so Thomas Beck, Group Chief Technology Officer bei Avaloq.

Auch Leonard Bodmer, Country Manager von Red Hat Schweiz, ist positiv gestimmt: «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Avaloq im Vertrieb von Red Hat OpenShift, denn damit kommen Kunden in den Genuss der führenden Kubernetes-Cloudplattform für Unternehmen. Red Hat und Avaloq können auf eine langjährige, wertvolle Partnerschaft zurückblicken. Wir freuen uns über den jüngsten Ausbau dieser erfolgreichen Zusammenarbeit.»

(1) Kubernetes ist ein Open-Source-System für die Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containeranwendungen.

(2) Microservices sind unabhängig voneinander einsetzbare Applikationskomponenten.

(3) Docker ist ein Open-Source-Tool zur Containerisierung von Applikationen und erleichtert deren Entwicklung, Bereitstellung und Ausführung.

Über Avaloq: Essential for Banking

Avaloq ist die treibende Kraft der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche. Aufbauend auf unserer voll integrierten Bankensoftware schaffen wir leistungsfähige digitale Nutzererlebnisse. Banken und Vermögensverwaltern stellen wir unsere digitalen Lösungen über ein standardisiertes Business Process as a Service (BPaaS)- oder ein Software as a Service (SaaS)-Modell zur Verfügung. Dies eröffnet Finanzinstituten die Freiheit, sich auf Produkt- und Vertriebsinnovation, Kundenservice, Kundenvertrauen und Wachstum zu konzentrieren – während Avaloq hinter den Kulissen den nahtlosen Betrieb sicherstellt. 158 Banken und Wealth Manager, die weltweit Vermögenswerte von zusammen mehr als CHF 4‘000 Mrd. verwalten, schenken Avaloq, unseren Produkten und unserer Erfahrung ihr Vertrauen. Unsere Kunden sind die führenden Banken von heute und morgen.

Avaloq ist der einzige unabhängige Lösungsanbieter in der Finanzbranche, der seine Software zugleich selbst entwickelt und betreibt – darum gehören Avaloq Banking-Lösungen zu den effizientesten der Welt. Um Innovationen zu fördern, arbeiten wir auf eine einzigartig kollaborative Weise mit Kunden, anderen Fintechs, Universitäten und Hunderten von Drittanbietern zusammen: im Avaloq Ecosystem.

Avaloq hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt weltweit mehr als 2‘000 Mitarbeitende. Wir betreiben drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie vier Service Centres in der Schweiz, Singapur und Deutschland. Zudem sind wir mit Niederlassungen in den anspruchsvollsten Finanz- und Innovationszentren der Welt wie Berlin, Frankfurt, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur und Sydney vertreten.

