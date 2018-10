Basel – Die Basler Kantonalbank (BKB) ist laut dem provisorischen Endergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots, also nach Ablauf der Nachfrist, im Besitz von 98,71 Prozent der Aktien der Bank Cler AG.

Das definitive Ergebnis wird am 9. Oktober publiziert. Der Vollzug findet voraussichtlich am 17. Oktober 2018 statt. Die BKB hatte Anfang August je Cler-Aktie 52 Franken offeriert. Zuletzt haben die Titel an der Börse mit 52,20 Franken praktisch genau soviel gekostet. (mc/pg)

BKB

Bank Cler

Börsenkurs bei Google Finance