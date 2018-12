Zürich – Die Management- und Technologieberatung BearingPoint, die zu den führenden Anbietern von Regulierungs-, Risiko- und Steuertechnologie (RegTech/RiskTech) zählt, wurde bei den Regulation Asia Awards for Excellence 2018 als Gewinner in der Kategorie „Best Solution in Tax Reporting“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt den FiTAX von BearingPoint, eine Standardsoftware für Finanzinstitute zur Erstellung von Steuerberichten, die von den Steuerbehörden verlangt wird. Das Redaktionsteam von Regulation Asia und eine Expertengruppe als Richter und Beirat wendeten ein strenges Auswahlverfahren an. Die Juroren berücksichtigten Lösungen, die es Compliance-Teams ermöglichen, Veränderungen sowohl schnell als auch präzise vernetzt und strukturiert zu managen, so dass Fachleute Risiken sicher antizipieren und darauf reagieren, intelligentere Entscheidungen treffen und die Umsetzung von Veränderungen beschleunigen können.

Brad Maclean, Mitbegründer und Executive Chairman von Regulation Asia, sagte: „Die Risiken der Nichteinhaltung von Steuererklärungspflichten unter solchen Regelungen wie der FATCA sind zu gross, als dass Finanzinstitute sie ignorieren könnten. Dennoch kann die Einhaltung von Vorschriften ohne die richtigen Werkzeuge operativ aufwändig und kostspielig sein. Mit FiTAX ist es BearingPoint gelungen, den Meldeprozess zu automatisieren und zuverlässig eine Lösung bereitzustellen, die bezüglich neuer regulatorischer Anforderungen auf dem neuesten Stand ist, wodurch viele der Probleme für Banken bei ihren Meldepflichten entfallen“.

Ronald Frey, Chief Product Officer RegTech bei BearingPoint, kommentierte: „Wir sind besonders stolz auf diese Auszeichnung, da sie unseren erfolgreichen Markteintritt in der Region Asien-Pazifik widerspiegelt und unsere starken Bemühungen und unsere Arbeit der letzten Jahre würdigt. Es ist eine Anerkennung für den Erfolg unserer Steuerberichtslösungen, die wir seit fast 20 Jahren betreiben.“

FiTAX von BearingPoint ist eine standardisierte und «ready-to-use» Steuerberichtssoftware, die die Berichtsanforderungen von QI, FATCA (und seinen IGAs) sowie CRS/AIA erfüllt. Die Software bietet verschiedene Module und ermöglicht es Finanzinstituten, über eine einzige, zentrale Plattform an Steuerbehörden auf der ganzen Welt zu berichten. Es umfasst eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des Workflows, die Analyse der Auswirkungen relevanter Steuerdaten sowie entsprechende Analyse- und Berichtsfunktionen. (BearingPoint/mc)

Über BearingPoint RegTech

Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der Regulatorischen Wertschöpfungskette. 6.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationale Banken, die Mehrheit der grössten Banken Europas, führende Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehörden vertrauen auf BearingPoints RegTech Produkte und Services. Wir stehen im engen Kontakt mit Regulatoren und tragen als Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise des XBRL Konsortiums aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Unser regulatorisches Know-how verbinden wir mit unserer bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech Produktlinie sowie umfassenden Dienstleistungen von Beratung über Schulungen bis hin zu Managed Services.

