abrdn-Kommentar zur Vormachtstellung des US-Dollars

Michael Langham, Emerging Markets Analyst, abrdn, kommentiert die Zukunft der Hegemonie des US-Dollars:

«Das wachsende wirtschaftliche Gewicht der Schwellenländer – wir gehen davon aus, dass ihr Anteil an der Weltwirtschaft von 44% auf 56% im Jahr 2050 ansteigen wird – erhöht den Einfluss der politischen Entscheidungsträger in den Schwellenländern auf den Welthandel und die Finanzströme. Und ihr Potenzial, einen Trend zur Verdrängung des Dollars bei der Fakturierung des Welthandels und der Finanzströme im Allgemeinen anzuführen, ist gross.

Auch die Devisenreserven könnten ein Zeichen dafür sein, dass der Wunsch, Dollar-Anlagen zu halten, abnimmt. Der Anteil des US-Dollars an den offiziellen Devisenreserven ist in den letzten 20 Jahren allmählich um mehr als 10 Prozentpunkte gesunken. Ein Grossteil dieser Verschiebung ist auf eine Rotation in andere DM-Währungen wie den Euro, das britische Pfund, den kanadischen Dollar und den australischen Dollar zurückzuführen. Auch der chinesische Renminbi hat seinen Anteil erhöht, allerdings von einer sehr niedrigen Basis aus.

Es ist jedoch nur bedingt möglich, die Währungsreserven in diesem engen Sinne zu betrachten und daraus auf eine Verringerung des Dollar-Einflusses insgesamt zu schliessen. Die Zunahme von Staatsfonds und Staatsbanken, die ausländische Vermögenswerte verwalten, hat das wahre Ausmass der Bestände der Länder verschleiert, so dass die Währungsreserven das Gesamtengagement gegenüber dem Dollar wahrscheinlich herunterspielen. Darüber hinaus haben die Massnahmen, die die US-Politiker in der Zeit der Pandemie ergriffen haben, nämlich die Bereitstellung einer zunehmenden Zahl von Dollar-Swap-Linien durch die Fed und die Schaffung der FIMA-Repo-Fazilität, die Rolle des Dollars im internationalen Währungssystem wohl gestärkt, auch wenn die Devisenbestände des öffentlichen Sektors zurückgegangen sind.

Der Dollar ist nach wie vor die dominierende Währung im Devisenhandel und bei der internationalen Finanzierung. Sein Anteil an den ausserbörslichen Devisentransaktionen ist bemerkenswert stabil geblieben und die USA dominieren auch die Aktienmärkte mit einem Anteil von 62 % am MSCI All Country Index und einem etwa gleich hohen Anteil am MSCI World Index. Die Faktoren, die die Position des Dollars stärken, nämlich die Offenheit der Kapitalmärkte, die Qualität der Institutionen und seine etablierte Verwendung als Transaktionswährung, lassen sich nur schwer nachbilden oder gar umkehren.

Wir scheinen auch weit davon entfernt zu sein, dass CBDCs einen Weg zur Umgehung des Dollar-basierten Systems eröffnen. Und es stellt sich die Frage, ob die Schwellenländer bereit sind, die Reformen zur Verbesserung der institutionellen Qualität und der Kapitalmarkttiefe durchzuführen, die ihre Fähigkeit zur Aufnahme von Kapitalströmen über traditionellere Kanäle verbessern würden.

Sollten an diesen Fronten jedoch Fortschritte erzielt werden, könnte dies den Weg zu einem Mehrwährungssystem ebnen. Das Vorgehen der USA könnte zu einem selbstverschuldeten Untergang des Dollars führen. Ein technischer Zahlungsausfall – ausgelöst durch ein Scheitern der Neuverhandlung der US-Schuldenobergrenze – oder eine erhebliche Verschlechterung der US-Institutionen könnte die Position des Dollars schwächen und anderen Währungen die Tür öffnen, um eine gewichtigere Position zu erlangen. Die Messlatte für eine Bedrohung des Dollars liegt jedoch sehr hoch. Trotz einer weltweiten Finanzkrise, mehrerer Streitigkeiten um die Schuldenobergrenze, politischer und sozialer Umwälzungen und eines Wiederauflebens der Inflation hat der Dollar seinen Glanz nicht verloren.

Tatsächlich befindet sich der US-Dollar auf handelsgewichteter Basis in der Nähe seines Höchststandes von Anfang 2000. Diejenigen, die sich jede Nacht fragen, warum der Dollar so weit verbreitet ist, werden sich diese Frage wahrscheinlich noch viele Nächte lang stellen.» (abrdn/mc/ps)