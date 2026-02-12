Banque Heritage: Kaufkraft – die Achillesferse der USA

Von Jean-Christophe Rochat, CIO, Banque Heritage

In einer Wirtschaft, die wohlhabend, aber zunehmend fragmentiert ist, ist die Kaufkraft zur zentralen Bewährungsprobe für Washington geworden.

Die Vereinigten Staaten bleiben ein reiches Land. Aber eines, das immer ungleicher wird, in dem die soziale Mobilität für einen wachsenden Teil der Bevölkerung versagt. Die Einkommensunterschiede sind deutlich grösser als in Europa, die Gesellschaft spaltet sich zwischen wohlhabenden Gebieten und zurückgelassenen Regionen. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen diesen beiden Realitäten übersteigt mittlerweile 20 Jahre. Es geht nicht mehr nur um Einkommen, sondern um Lebensbedingungen und Gesundheit. Die Inflation belastet vor allem die Haushalte mit geringem Spielraum, deren Budget sich auf Wohnen, Lebensmittel und Energie konzentriert und die weder finanzielle Rücklagen noch Vermögen besitzen, um steigende Preise abzufedern. Die Trump-Regierung steht nun unter erheblichem Druck. Ohne eine spürbare Verbesserung der Kaufkraft steigt das politische Risiko schnell, selbst in Wählerschichten, die traditionell republikanisch sind.

Zwischen Sofortmassnahmen und strukturellen Reformen

Seit Sommer 2025 hat Washington eine Reihe von stark sichtbaren Steuererleichterungen gestartet. Dazu gehören eine Erhöhung des Standardabzugs, Ausnahmen bei Trinkgeldern und Überstunden sowie erweiterte Leistungen für Rentner, ergänzt durch gezielte Unterstützung – insbesondere für den Agrarsektor. Einzelne Massnahmen wirken bescheiden. Zusammen genommen bedeuten sie jedoch enorme fiskalische Kosten von mehreren Billionen Dollar über zehn Jahre, was jährlich Hunderte von Milliarden an entgangenen Einnahmen entspricht.

Ziel ist es, die Kaufkraft rasch zu stützen und starke politische Signale zu senden – auch auf Kosten eines wachsenden Defizits und einer höheren Staatsverschuldung. Mit Blick auf die Zwischenwahlen sind weitere Ankündigungen ähnlicher Art wahrscheinlich, die auf bestimmte Wählergruppen abzielen und eher auf Wahlerfolg als auf fiskalische Gesamtkohärenz ausgerichtet sind.

Belastung der Haushalte mildern

Seit Januar 2026 fördert eine präsidiale Anordnung grosse Fonds und Finanzkonglomerate, ihre Beteiligungen an Einfamilienhäusern zu reduzieren. Im Wohnimmobilienmarkt, dem Hauptdruckpunkt für die Mittelschicht, versucht die Regierung, die Belastung der Haushalte zu mildern, ohne eine starke Preiskorrektur auszulösen. Entgegen den Markterwartungen wurden Fannie Mae und Freddie Mac nicht privatisiert, um Einnahmen zu generieren. Stattdessen wurden ihre Mandate zugunsten bezahlbaren Wohnraums angepasst, mit Kredithöchstgrenzen von rund 830’000 Dollar für eine Standardimmobilie. Das Weisse Haus hat sie zudem aufgefordert, ein grosses Rückkaufprogramm für Hypotheken in Höhe von etwa 200 Milliarden Dollar zu starten, um die Zinsen zu dämpfen – auch wenn der erwartete Effekt mit rund einem Viertel Prozentpunkt moderat bleibt. Eng an die Prioritäten der öffentlichen Politik gebunden, sollen diese beiden Agenturen weiterhin eine wichtige antizyklische Rolle spielen und die Kreditvergabe zwischen Banken und Haushalten sichern und erleichtern.

Staatskapitalismus vor einer schwierigen Gleichung

Scott Bessent hatte eine Kursänderung angekündigt: weniger implizite Unterstützung der Finanzmärkte und stärkere Fokussierung auf die Realwirtschaft, Haushalte und Kleinunternehmen. Erste Äusserungen spiegelten diese Haltung wider, mit einem selbstbewussten Ton gegenüber der Federal Reserve, der Hochfinanz und den Grossbanken.

Doch das Signal hielt nicht lange. Die Märkte verstanden schnell, dass öffentliche Liquidität weiterhin reichlich vorhanden sein würde. Die Vermögensunterschiede weiten sich weiter aus und verstärken die Dynamik einer Zweigeschwindigkeitswirtschaft, in der Vermögensinhaber schneller vorankommen als der Rest der Bevölkerung. Die versprochene Entgiftung ähnelt zunehmend einem verstärkten Interventionismus, der Renten und gezielte Unterstützung unter einer populistischen Oberfläche verteilt.

Die Herausforderung der Bezahlbarkeit bleibt ungelöst. Sie hängt gleichzeitig von Preisniveau, realen Einkommen und Kreditkosten ab. Öffentliche Massnahmen können den Schock abfedern, aber die Gleichung nicht dauerhaft durch Subventionen, Steuervergünstigungen und Interventionen auf den Zinsmärkten lösen. Die strukturelle Lösung ist politisch weniger sichtbar: Angebot erhöhen, Marktflüssigkeit verbessern und nachhaltiges Wachstum der Realeinkommen über die Zeit fördern.

Die offen zur Schau gestellte Nähe zwischen politischer Macht, Grossvermögen und Finanzinteressen schürt zudem wachsendes Misstrauen, auch innerhalb von Teilen der republikanischen Basis. Aktuelle Umfragen zeigen einen Rückgang der Unterstützung. Die entscheidende Bewährungsprobe wird von den Märkten kommen, die in den kommenden Monaten entscheiden, ob sie ein Finanzministerium mit sehr erheblichen Refinanzierungsbedürfnissen weiterhin reibungslos finanzieren.

Banque Heritage