Energieautarkie aus einer Hand: Otovo erweitert Solar-Portfolio um E-Auto-Ladestationen

Elektroautos werden hierzulande immer beliebter und erhöhen nun auch die Gesamtwirtschaftlichkeit von PV-Anlagen. Die europäische Plattform für Solaranlagen für Privathaushalte erweitert deshalb das Portfolio um E-Auto-Ladestationen. Otovo bietet durch die Kombination aus Solarpaneelen mit Batteriespeichern eine ganzheitliche Komplettlösung für grünen Strom aus einer Hand. Ausgebaut wird das Angebot in diesem Jahr auch noch mit Energiemanagementsystemen (HEMS) und weiteren Produkten.

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt kontinuierlich. Gemäss dem neuesten Marktbericht zur Elektromobilität des TCS wurden im vergangenen Jahr so viele Elektroautos zugelassen wie noch nie zuvor. Entsprechend bedeutend wird die Ladeinfrastruktur. Das Bundesamt für Energie schätzt, dass auf Schweizer Dächern jährlich 67 Terawattstunden Solarstrom produziert werden könnten und laut der aktuellen Studie «Verständnis Ladeinfrastruktur 2050» wird es 2035 über 2.1 Millionen batterie-elektrische Fahrzeuge auf den Schweizer Strassen geben. Im Vorteil ist somit, wer künftig den Strom nicht nur im Haus, sondern auch direkt vor der Haustür bezieht. In den vergangenen acht Jahren seit der Gründung hat Otovo bereits fast 30’000 Photovoltaik-Projekte mit lokalen Installateuren realisiert.

Nikolas Jonas, Geschäftsführer von Otovo Schweiz, sieht noch mehr Potenzial und sagt: «Wenn Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer sich unabhängiger von Stromanbietern sowie steigenden Strompreisen machen wollen, sind sie langfristig gut beraten, wenn sie auf ganzheitliche Lösungen setzen. Unser Angebot ist daher eine Kombination aus PV-Anlage am Dach, Batterie und eine Wandladestation, die sogenannte Wallbox. Durch die Aufnahme der E-Auto-Ladestationen in unser Portfolio schliessen wir den Kreis und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Energieautarkie. Mit Energiemanagementsystemen (HEMS) werden wir in diesem Jahr das Angebot gänzlich abrunden.»

Die Ladestationen fungieren als Bindeglied, um E-Autos mit dem von den Solarpanels erzeugten Strom aufladen zu können. Ein Plus: Die umweltschonenden Fahrzeuge erhöhen in Verbindung mit Wallboxen nicht nur die Gesamtwirtschaftlichkeit der PV-Anlage, sondern auch den Eigenverbrauchsanteil am produzierten Strom. Daraus resultieren einerseits Stromkostenersparnisse und andererseits eine Strompreis-Resistenz durch eine geringere Betroffenheit von wechselnden Einspeisetarifen.

Massgeschneiderte Beratung für individuelle Strom-Bedürfnisse

Eine der grössten Hürden bei Neuanschaffungen von Ladestationen ergibt sich durch die Informationsbeschaffung. Zahlreiche Datenblätter und Funktionsmanuals müssen vor Inbetriebnahme sorgfältig studiert werden. Hierbei steht Otovo Kundinnen und Kunden beratend zur Seite und bietet das Modell Huawei Smart Charger 22KT-50 für Elektroautos mit bis zu 22 kW Ladeleistung – die Wallbox schaltet automatisch zwischen einphasigem und dreiphasigem Ladebetrieb um. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich Kundinnen und Kunden für ein Kauf- oder Leasing-Modell entscheiden. (Otovo/mc/ps)