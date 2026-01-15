Globaler Wettbewerb um Kapital lässt Anleihenzinsen weiter steigen

Von Arif Husain, Head of Global Fixed Income CIO bei T. Rowe Price

Die Lage in der Welt ändert sich nicht einfach nur, weil ein neues Kalenderjahr beginnt. Daher bleibt meine Einschätzung der Anleihemärkte zu Beginn des Jahres 2026 unverändert gegenüber meiner Prognose für 2025: Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Zinsen für langfristige, hochwertige Staatsanleihen deutlich steigen werden.

Weitere Steilheit der Zinsstrukturkurve zu erwarten

Der globale Wettbewerb um Kapital wird auch 2026 stark bleiben, da fast alle Regierungen weiterhin Schulden aufnehmen werden, um ihre Defizite zu finanzieren, was einen Aufwärtsdruck auf die Renditen ausübt. Berücksichtigt man darüber hinaus die Flut von Schulden im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI), ist das Volumen der Neuemissionen von Anleihen sogar noch grösser, als ich im letzten Jahr befürchtet hatte. Daher gehe ich davon aus, dass sich die Zinskurven 2026 weiter versteilen und schliesslich ein Niveau erreichen werden, das attraktiv genug ist, um Anleger dazu zu bewegen, aus Bargeld auszusteigen. Die Kurve für US-Staatsanleihen hat sich zwar bereits versteilt, wobei die Renditen für lange Laufzeiten tendenziell höher sind, aber ich glaube, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Die Renditen sind gestiegen, wobei die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Index Ende 2025 nicht weit von ihrem höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise entfernt ist. Denken Sie daran, dass dies zu einer Zeit geschehen ist, in der die Zentralbanken die Zinsen gesenkt haben – verwechseln Sie nicht die Entwicklung der kurzfristigen Zinsen mit der Richtung der Renditen mit langer Laufzeit. Ich glaube jedoch, dass Anleger in US-Staatsanleihen deutlich höhere zusätzliche Renditen benötigen, um die Cash-Zinsen zugunsten von Anleihen mit längerer Laufzeit aufzugeben. Die Differenz zwischen den Cash-Zinsen und der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen betrug am 2. Januar 2026 etwas mehr als 30 Basispunkte (bps). Meiner Meinung nach könnte ein Spread von etwa 150 bis 200 Basispunkten Anleihen mit langer Laufzeit attraktiv machen. Das mag viel erscheinen, aber andere Länder haben bereits eine solche Zinsstrukturkurve etabliert. In Neuseeland betrug die Differenz zwischen den Kassazinsen und den Renditen 10-jähriger Staatsanleihen mehr als 200 Basispunkte. In Kanada erreichte derselbe Renditeunterschied kürzlich 120 Basispunkte. In Japan betrug die Differenz zwischen den Renditen von Bargeld und 30-jährigen Staatsanleihen fast 270 Basispunkte. Sollte es in den USA viel anders sein? Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund dafür.

AI-Investitionen und hohe Steuerrückerstattungen sollen das Wachstum in den USA im ersten Halbjahr ankurbeln

Meiner Meinung nach könnte das erste Halbjahr 2026 ein Blockbuster-Wachstum in den USA bringen – ich wäre nicht überrascht, wenn das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA auf ein annualisiertes Wachstum von 7 % zusteuern würde. Die günstigen Rahmenbedingungen durch AI-Investitionen dürften die US-Wirtschaft einem Grossteil des Weges zu diesem Wert bringen, und dann dürfte die Steuersaison im April die höchsten Steuerrückerstattungen seit der Coronavirus-Pandemie bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die US-Regierung alles tun wird, um die Wirtschaft bis zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Juli und den Zwischenwahlen im November in Schwung zu halten. Hinter dem Lärm in den sozialen Medien hat die Regierung seit dem Wahltag 2024 einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan umgesetzt, um genau diese Ergebnisse zu erzielen. Die fiskalische Expansion in Verbindung mit den Auswirkungen der Zinssenkungen der Federal Reserve in den Jahren 2024–2025 wird weiterhin Öl ins Feuer der Wachstumsverbesserung giessen.

Das positive Umfeld für Kredite hält an

Das konstruktive Wachstumsumfeld ist positiv für Risikoanlagen, insbesondere für Kredite. Ich gehe davon aus, dass sich die Kreditspreads der Indizes weiter verengen werden. Das idiosynkratische Kreditrisiko wird zweifellos zunehmen, aber insgesamt werden die attraktiven Renditen von Krediten Anfang 2026 dominieren. Schwellenländeranleihen bieten eine Möglichkeit, die Renditen stärker zu diversifizieren. Anleihen aus Schwellenländern haben sich in der jüngsten Vergangenheit sehr gut entwickelt, und ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend auch 2026 fortsetzen wird. Im Vergleich zu Anleihen aus Industrieländern mit gleichwertigen Ratings dürfte das emittentenspezifische Risiko in Schwellenländern weniger Anlass zur Sorge geben, da viele von ihnen mittlerweile in einer besseren finanziellen Lage sind als Industrieländer. Die Politik der USA in Lateinamerika könnte ebenfalls zu einer weiteren Verringerung der Kreditspreads in einigen Schwellenländern führen.

Der US-Dollar hat wenig zu bieten

Ich glaube weiterhin, dass der US-Dollar weiter an Wert verlieren wird. Auch wenn es sich dabei wahrscheinlich nicht um eine lineare Abwertung handeln wird, hat der US-Dollar wenig zu bieten (abgesehen von höheren Renditen als einige hochwertige Staatsanleihen). Der US-amerikanische Exzeptionalismus dürfte strukturell weiter abnehmen, während der Aufschlag, den der Greenback als Weltreservewährung geniesst, wahrscheinlich verschwinden wird, da die politische Führung des Landes einen isolationistischeren Ansatz in der Wirtschaftspolitik verfolgt.

Das am stärksten falsch bewertete Asset? Volatilität

Volatilität ist wahrscheinlich das am stärksten falsch bewertete Asset in einer Reihe von Märkten. Es ist einfach inkonsequent, dass die implizite Volatilität relativ tief ist, während überall von Blasen die Rede ist. Was könnte einen Anstieg der marktübergreifenden Volatilität auslösen? Der wahrscheinlichste Auslöser ist die Zinsvolatilität. Ich erwarte zwar für das erste Halbjahr ein starkes Wachstum, das von den USA angetrieben wird, aber irgendwann wird die Party zu Ende sein und der Kater einsetzen. Es wird wahrscheinlich zu viel Geld in die Weltwirtschaft gepumpt worden sein, was zu Ungleichgewichten geführt hat, die behoben werden müssen. Im Gegensatz zum Konsens mache ich mir nicht unbedingt Sorgen um eine Blase – aber es gibt mehrere Ballons, die aufsteigen. Ballons sind von Natur aus haltbarer als Blasen und steigen weiter auf, aber irgendwann platzen sie doch. Dies würde die von mir erwartete Volatilität erzeugen und mir möglicherweise auch die Gelegenheit bieten, meine seit drei Jahren bestehende „Grizzly-Bär”-Haltung gegenüber Anleihen aufzugeben und bei viel höheren Renditen und steileren Kurven viel Duration hinzuzufügen.