St. Gallen – Wundinfektionen mit antibiotikaresistenten «Superkeimen» sind mit herkömmlichen Medikamenten kaum mehr zu behandeln. Forschende der Empa in St. Gallen entwickeln daher neue Materialien, die mit einer Kombination aus nützlichen Mikroorganismen gegen die gefährlichen Bakterien vorgehen.

Antibiotikaresistente Keime sind eine der grössten Bedrohungen für unsere Gesundheit. Da das vorhandene Arsenal an Antibiotika seine Wirksamkeit verliert, können selbst Routinebehandlungen erheblich riskanter werden. Verstärkt wird die «stille Pandemie» durch die Fähigkeit von Mikroorganismen, Biofilme zu bilden. Diese enorm widerstandsfähigen Ansammlungen von Keimen können besonders in Spitälern zum Problem werden. Antibiotika und Desinfektionsmittel durchdringen diese Filme kaum. Zudem fördern die Biofilme die weitere Verbreitung von Antibiotikaresistenzen auf andere Bakterien.

Forschende der Empa arbeiten daher an neuen «lebenden» therapeutischen Materialien, die auf antibiotikaresistente Bakterien und Biofilme zugeschnitten sind. Dazu nutzen sie spezielle Viren, sogenannte Phagen, die ausschliesslich Bakterien befallen, und resistente Keime in infizierten Wunden abtöten können. Zusätzlich bringen die Forschenden in die Wunde probiotische Milchsäurebakterien ein, die den Biofilm angreifen. Doch erst die besondere Applikationsform der Mikroben mittels zweier unterschiedlicher Biomaterialien macht die Behandlung so trickreich. Erste Laborstudien zur Wirksamkeit der Zweifach-Behandlung liefern nun vielversprechende Ergebnisse.

Gefährliche Infektionserreger

Die Kombination von Phagen und probiotischen Bakterien ist bei der Behandlung von infizierten Wunden besonders vorteilhaft, da sich die beiden Mikroorganismen mit ihren verschiedenen Wirkmechanismen perfekt ergänzen: «Diese Phagen greifen schnell an und zerstören multiresistente Keime, ohne der nützliche Bakterienflora vor Ort zu schaden», sagt Qun Ren, Empa-Forscherin im «Biointerfaces»-Labor in St. Gallen. Die probiotischen Laktobazillen entfalteten ihre antimikrobielle Wirkung hingegen erst etwas später, förderten dafür aber zusätzlich die Wundheilung, indem sie die Geweberegeneration unterstützten, so der Forscher. Diese Synergie von Phagen und Laktobazillen konnten die Forschenden unlängst in Laborstudien mit Bakterienkulturen und einem menschlichen Hautmodell aufzeigen.

Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ist gegen viele Antibiotika resistent und kann schwere Infektionen bis hin zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung auslösen. Daher sind neue Behandlungsmethoden gegen antibiotikaresistente Keime dringend nötig (Rasterelektronenmikroskopie, eingefärbt). (Bild: Empa)

«On-Demand»-Lösung gegen Keime

Besonderes Augenmerk legten die Forschenden hierbei auf die Trägermaterialien, mit dem das «lebende» Pflaster auf die Wunde aufgebracht wird: Es handelt sich um eine Kombination aus biokompatiblen Hydrogelen, die passgenau auf die infizierte Wunde aufgetragen werden: Ein Cocktail aus zwei Phagen-Typen liegt in der Grundmatrix, in die Mikroperlen mit Laktobazillen eingebettet ist. Diese Mikroperlen bestehen aus Alginat, einem aus Meeresalgen gewonnenen Biopolymer.

Der Grund für diese spezifische Hydrogel-Kombination: Einerseits unterstützt diese Kombination die zeitversetzten Aktivitätsphasen von Phagen und Probiotika. Zum anderen können Pseudomonas-Bakterien das lebende Pflaster abbauen. «Mit dieser «On-Demand»-Lösung wird die antimikrobielle Therapie nur dann aktiviert, wenn Krankheitserreger in der Wunde vorhanden sind», so Qun Ren. Diese Strategie verhindere auch eine Resistenzentwicklung im Therapie-Gel.

Neue Studie: So greifen Probiotika ihre Gegner an

Sollen multiresistente Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa mit «lebenden» Materialien behandelt werden, können unter anderem Probiotika wie Lactobazillen zum Einsatz kommen. Ein Team aus Forschenden der Empa und der Universität Kopenhagen hat den Wirkmechanismus untersucht, mit dem probioti-sche Bakterien ihre Gegner bekämpfen und ihre Ergebnisse kürzlich im Fachmagazin «npj Antimicrobials and Resistance» veröffentlicht. Sie konnten einen neuen Mechanismus aufzeigen, mit dem Probiotika die Bildung von schädlichen und Resistenz-fördernden Biofilmen stören. So beeinträchtigen die «guten» Lactobazillen etwa die Ausbildung der fadenförmigen Geisseln der Pseudomonas-Bakterien, die zur Fortbewegung dienen, und verändern die Oberflächenstruktur der Krankheitserreger. Diese Erkenntnisse stärken die Attraktivität von Probiotika und ihren Stoffwechselprodukten als Kandidaten für vorbeugende oder therapeutische Anwendungen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.

Biofilme chancenlos

Wie wirksam die Kombinationstherapie ist, untersuchten die Forschenden anhand von Bakterienkulturen und einem sogenannten ex vivo-Hautwunden-Modell mit menschlichem Gewebe. Pseudomonas aeruginosa-Bakterien wurden innerhalb von 24 Stunden effizient vernichtet und darüber hinaus die Bildung von Biofilmen komplett verhindert. Sogar bereits vorhandene Biofilme konnte der Phagen-Probiotika Cocktail erheblich reduzieren. «Diese Laborergebnisse sind vielversprechend», sagt Qun Ren. Weitere Analysen müssten nun folgen. Die Kombination der bioverträglichen Trägermaterialien und das Einbetten von antimikrobiellen Organismen lasse sich nun für weitere Anwendungen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen ausweiten.

Phagentherapie: Neu erwachtes Interesse in der Infektionsforschung

Bakteriophagen sind Viren, die sich auf Bakterien spezialisiert haben. Bereits vor rund 100 Jahren starteten erste Versuche, diese Viren als «Bakterienjäger» einzusetzen. Mit der Entdeckung der Antibiotika geriet dieser Ansatz zunächst in den Hintergrund. Aufgrund der zunehmenden Resistenz von Bakterien gegen herkömmliche Behandlungen rückt die Phagentherapie heute wieder stärker in den Fokus der Forschung, um resistente Keime in Kombinationstherapien gezielt vernichten zu können. (Empa/mc/pg)

Phagen sind auf Bakterien als Wirtszellen spezialisierte Viren (Transmissionselektronenmikroskopie, eingefärbt). (Bild: Empa)

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